Giselle seguirá su cuento de hadas en ‘Desencantada’ (Disenchanted), la esperadísima secuela de ‘Encantada’. Los detalles de la nueva cinta, así como su argumento y elenco poco a poco han sido confirmados. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Amy Adams ha sido confirmada de nuevo como la protagonista y esta vez Patrick Dempsey, que dio vida a Robert Philip, afirmó en una entrevista con Good Morning America su emoción de formar parte de la nueva película: «Acabo de recibir el guión para la segunda película, y ya he empezado a revisarlo y tomar notas», y añadió que las filmaciones podrían comenzar en primavera.



‘Encantada’ fue un gran éxito para Disney en 2007, la historia que narraba la vida de una princesa de fantasía que ingresa a la realidad de los seres humanos en la alocada ciudad de Nueva York, donde descubre sus sentimientos mientras evita la maldad de su madrastra, convertida al final en un feroz dragón.

Los fans han esperado la secuela desde su anuncio en 2016. Lo que se sabe hasta el momento, de acuerdo a lo revelado por el director, Adam Shankman, es que ‘Desencantada’ tratará de Giselle 10 años después, cuando ella intentará encontrar el verdadero significado de qué es «vivir felices por siempre».

En cuestión de la música, el cineasta comentó a Collider: «Habrá más canto y baile que en el primera cinta, y todo es música original de Alan Menken y Stephen Schwartz».

Disenchanted, a sequel to the hit film Enchanted, will stream exclusively on @DisneyPlus. Amy Adams returns for more fantastical fun as Giselle! 👑

