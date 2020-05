Habrá nueva película de Star Wars y Taika Waititi será el director

Cuando todos creíamos que la era de Star Wars había concluido con Star Wars: El ascenso de Skywalker; Disney lanza un nuevo comunicado en donde anuncia una nueva película de la franquicia, la cual estará a cargo de nada más y nada menos que Taika Waititi, el ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado del 2020.

Esta noticia cayó como anillo al dedo siendo hoy el Día de Star Wars, por la similitud de la pronunciación de la fecha en inglés “May the 4th”, con la frase “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe). Por esa razón, Disney decidió dar esta sorpresa a todos los fanáticos que no han dudado en expresar su emoción por la celebración y por la inclusión de Taika Waititi al mundo de Star Wars.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Taika Waititi se ve involucrado en un proyecto de Star Wars, ya que en colaboración con Jon Favreu, él se encargó de dirigir un par de episodios de The Mandalorian; la serie exclusiva de Disney+. Así como de haberle dado vida al Droide IG-11 en dicha serie.

Pues bien, ahora el director de origen neozelandés podrá sumar a su lista de logros el dirigir la próxima película de Star Wars; de la cual aún no se tiene una fecha de estreno establecida, sinopsis o parte del elenco. Un logro que acompañará su recién Oscar a Mejor Guión Adaptado de la película Jojo Rabbit, en donde él mismo interpretó a Hitler; así como el ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel al dirigir Thor Ragnarok y próximamente Thor Love and Thunder. Películas que tú puedes disfrutar a través de Claro video y ser parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa

“El ganador del Oscar Taika Waititi, reciente ganador a Mejor Guión Adaptado por ‘Jojo Rabbit’ y director del aclamado episodio final de temporada de ‘The Mandalorian’ en Disney+, dirigirá y co-escribirá una nueva película de Star Wars con estreno en cines”, menciona Disney en el comunicado.

“Junto a Waititi, en el guión estará la nominada al Oscar, Krysty Wilson-Cairns, quien recibió un Premio BAFTA al mejor largometraje británico del año por el triple ganador del Oscar ‘1917’”

El objetivo de la gran casa productora es revitalizar la franquicia que creó George Lucas hace ya más de 40 años; con nuevas historias y personajes con lo que los más grandes fanáticos logren identificarse; quienes han aceptado con admiración el nuevo papel de Taika Waititi dentro de Star Wars. Y a ti, ¿qué te pareció la noticia?

