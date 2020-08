¡Confirmado! Habrá nueva película de Shrek y esto es todo lo que se sabe

Si algo es cierto, es que después del estreno de la primera película de Shrek, el cine de animación no volvió a ser el mismo. Shrek se convirtió en la primera cinta ganadora del Premio Oscar a Mejor Película de Animación en el 2002 y le dio la oportunidad a DreamWorks de crear una exitosa franquicia.

Y ahora, a 10 años del estreno de la última película, se han revelado pequeños detalles de la que podría ser la quinta entrega. Un reencuentro de los personajes más queridos de DreamWorks; Shrek, Burro, Fiona y El Gato con Botas. Y aquí te compartimos toda la información que se sabe hasta el momento.

¿Cuál será la trama de Shrek 5?

Una de las teorías sobre el regreso de Shrek a la pantalla grande es que esta nueva película será totalmente diferente a las anteriores. Se dice que Shrek 5 será un reinicio de la franquicia, tal vez una historia paralela de cuando Shrek y Burro rescataron a la princesa Fiona del castillo. Eso sí, los personajes clásicos estarán de vuelta.

El guionista será Michael McCullers, mejor conocido por su trabajo en Austin Powers, Un bebé en pañales y Hotel Transylvania. Y quien tiene como objetivo “reinventar la franquicia”.

¿Quiénes regresarán para Shrek 5?

Otro de los objetivos es recuperar al elenco original; Mike Myers, Cameron Díaz, Eddie Murphy y Antonio Banderas, quienes le dieron vida a Shrek, Fiona, Burro y al Gato con Botas a lo largo de las cuatro películas. Sin embargo, se esperan grandes sorpresas como la posible participación de Tom Holland en un personaje aún desconocido.

¿Cuál es la fecha de estreno?

Hasta el momento no hay fecha de estreno confirmada. Sin embargo, hace unos meses se filtró un video del que pudo ser el primer adelanto de la quinta película, en donde se anunciaba que Shrek 5 se estrenaría en verano 2020, algo que evidentemente no fue cierto. Así que, no queda más que esperar a que haya más noticias.

¿Te alegra la idea de una nueva película de Shrek?, ¿cuál de sus antecesoras ha sido tu favorita de todas?

