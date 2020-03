Todo lo que se sabe de la nueva película de la familia Simpson

Con 31 temporadas al aire y con casi 700 capítulos estrenados, la familia Simpson se ha convertido en una de las series más queridas de las últimas décadas; que con el paso del tiempo han ido evolucionando y más ahora, al pertenecer a Disney gracias a la compra que la gran casa productora hizo a FOX hace un año.

Leer: 5 razones por las que Hugh Jackman siempre será el mejor Wolverine

Es así como han surgido nuevos proyectos e ideas con respecto a la familia amarilla; uno de ellos el tan esperado capítulo especial de Los Simpson, el cual se relacionará con Avengers: Endgame y convertirá a todos los superhéroes de Marvel en personajes amarillos junto a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.



Por otro lado, también se ha hablado de una nueva película, la cual llevará por nombre “The Simpson Movie 2”; ya que como recordarás, en 2007, la familia Simpson llegó a las pantallas del cine con Los Simpson: La película, la cual puedes disfrutar a través de Claro video. Por lo que esta propuesta sería la segunda entrega, en donde el productor de la misma, Al Jean, ya dejó en claro que no se tratará de ninguna secuela, sino de una historia totalmente nueva.

Son muy pocos los detalles que se tienen hasta ahora, sólo que será un spin off totalmente diferente a lo que se ha visto de Los Simpson y que ahora contará con todo el apoyo de Disney para su distribución. Esto fue lo que Al Jean dijo al respecto en la pasada D23:

“Es una idea que creímos merece ser convertida en una película (…) Decidimos hacerla porque es una gran historia y queremos que sea contada”

Sin embargo, de lo que sí se tiene más información es sobre el debut que tendrá la familia Simpson en Disney; al convertirse en el nuevo cortometraje que se presentará previo al estreno de Onward de Pixar.

Cortometraje de Los Simpson en película de Pixar

Como ya es costumbre y tradición, cada que Disney Pixar estrena una nueva película y ésta llega a los cines; siempre es acompañada de un nuevo cortometraje que muchas veces han sido merecedores de Premios de la Academia. Esta vez será turno de la familia Simpson, quienes formarán parte del próximo estreno de Onward.

“Playdate with Destiny” es el nombre que lleva este nuevo cortometraje, en donde Maggie será la protagonista del mismo; siendo el segundo corto en toda la historia de Pixar en no ser de ellos, ya que Frozen: Una aventura de Olaf, que encuentras también en Claro video, fue el que se presentó en el estreno de Coco en el 2017.

Leer: 5 escenas de DBZ en las que indudablemente se te salió una lágrima

Onward se estrenará en cines el próximo 6 de marzo, con voces de Tom Holland y Chris Pratt. Mientras que The Simpsons Movie 2 aún no tiene fecha de estreno confirmada; pero no dejes de seguir a HolaTelcel para estar al tanto de ella y lo que se vaya revelando.

Ahora ve: