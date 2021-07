Netflix podría revelar un ‘spin-off’ basado en ‘Stranger Things’

By

Fue en abril de este 2021 cuando se revelaron varios detalles importantes sobre la cuarta temporada de esta serie que ha fascinado a la audiencia. Ahora, Netflix planea lanzar un spin-off basado en Stranger Things y esto es lo que sabemos.

Somos millones de personas las que esperamos con mucha emoción la próxima temporada de esta serie de los hermanos Duffer. A pesar de que el tiempo ha pasado y las especulaciones han crecido, aún no hay una fecha específica de estreno para este volumen.

El spin-off basado en Stranger Things

Así, mientras esperamos el lanzamiento de la cuarta temporada y crecemos de la mano de los protagonistas de Stranger Things, la plataforma de streaming compartió con los fanáticos esta gran noticia.

Este spin-off, o serie derivada, tampoco cuenta con fecha confirmada de estreno, Netflix no compartió mayores detalles al respecto.

Lo que sí sabemos es que los hermanos Duffer estarán detrás de este proyecto, pues, además de que Matt y Ross son perfectos para el proyecto, la dupla firmó en 2019 un contrato a largo plazo con Netflix. Es por esto que aún tienen mucho más con qué sorprendernos, ya sean contenidos originales o producciones derivadas, pero dentro de la misma plataforma.

«Netflix ha firmado con los hermanos Duffer, showrunners y creadores, un contrato general de varios años para películas y series».

Mientras esperamos, lo que nos queda es disfrutar de la primera, segunda y tercera temporadas para refrescar un poco la memoria.

¿Por qué hacer una serie derivada de Stranger Things?

Así es que Netflix y sus productores planean sacar el mayor jugo posible a esta historia con sus personajes originales; pensándolo así, aún hay mucho que explotar de este universo, antes de que sea demasiado tarde.

El spin-off de Stranger Things, en lugar de una quinta parte, podría ser la mejor idea para desarrollar con mayor profundidad la historia, agregando algunos personajes y locaciones atractivas.

¿De qué podría tratar el spin-off de Stranger Things?

De acuerdo con información compartida en septiembre de 2020 por We Got This Covered, una opción viable es que la serie derivada sea protagonizada por Jim Hopper (David Harbour).

El sheriff es uno de los personajes favoritos de los fanáticos de la serie y una pieza fundamental en el guión de la historia. Sin embargo, no hay información oficial por parte de Netflix que lo avale. ¿Te gustaría que fuera así?

No queda más que esperar mayores noticias y ver cuál es la primera revelación de la saga: el spin-off o la cuarta temporada.

