Ahora sabemos que la secuela de Monsters Inc. no llegó a la pantalla por qué habría sido difícil de aceptar para los fans.

En 2001, Pixar estrenó Monsters Inc. y conocimos un grupo de monstruos que trabajan en Monsters Incorporated, la empresa encargada de producir energía eléctrica con base en los gritos de niños. Uno de los mejores asustadores es Sulley con el apoyo de su amigo Mike Wazowski. En un terrible accidente, una puerta queda abierta y una niña entra a la ciudad, provocando el pánico de sus habitantes. ¡Es Boo! Y así comienza la aventura para regresarla al mundo al que pertenece. El éxito de Pixar fue increíble por que todos querían saber que seguía después en la historia.

Unos años después conocimos Monsters University, con nuestros monstruos favoritos adolescentes estudiando en la universidad la carrera de asustadores; pero pocos saben que antes hubo una curiosa secuela que nunca se estrenó.

¿De qué trataba Monsters Inc. 2?

La secuela había sido titulada como Monsters Inc. 2: Lost in Scaradise, la empresa Circle 7 Animation ya había creado el arte conceptual para la cinta, pero el proyecto fue abandonado y el estudio de animación cerró sus puertas en 2006.

De acuerdo a ScreenRant, la segunda parte de Monsters, Inc. contaba con la historia de cómo Sulley extrañaba tanto a Boo, Mike decidió organizar una visita para el cumpleaños de la pequeña. Pero cuando llegaron encontraron a una abuelita en una habitación de hospital.

¡Sulley se reunía con Boo!

Así descubrieron que las puertas no pertenecían siempre a los mismos closets, sino que las puertas estaban conectadas con las personas, y que el tiempo avanzaba mucho más rápido en el mundo humano, por lo que Boo ya no era una niñita si no una señora de la tercera edad. La trama se tornaba realmente triste, cuando Boo reconoce a su amigo azul justo antes de quedarse dormida para siempre. «¡Gatito!» 😭

Este sería el reencuentro más triste y una situación muy difícil de aceptar para los niños. Sin duda, hubiera causado más lágrimas en las salas de los cines que cualquier otra escena melancólica de Pixar, más que la despedida de Andy con sus juguetes en Toy Story 3 o la secuencia del romance de Carl con Ellie hasta el fin de su vida juntos en UP- Una aventura de altura.

Quizá fue la mejor decisión y todos preferimos seguir recordando a Boo como una traviesa niña feliz. Ahora la historia se seguirá expandiendo a la serie Monsters at Work a inicios de 2021.

¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó Pixar?

