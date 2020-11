Un día como hoy pero de 1991, Michael Jackson lanzó Dangerous; su octavo álbum de estudio que revolucionó una vez más la historia de la música. Canciones como Jam, Remember the Time y Heal the World conforman este disco, el cual siempre permanecerá como parte de su legado.

Por medio de redes sociales, muchos han demostrado su amor hacia Dangerous de Michael Jackson a casi 30 años de su lanzamiento. Por esa razón, aquí te compartimos cinco motivos por los que probablemente este fue su mejor trabajo durante toda su carrera.

Para unirte a la celebración puedes disfrutar de Dangerous y de la discografía completa del Rey del Pop a través de Claro música; porque en definitiva Michael Jackson no puede faltar en tus mejores playlists.

1. Uno de los álbumes más vendidos

No sólo de la carrera de Michael Jackson, sino de la historia de la música. Dangerous ha logrado vender más de 32 millones de copias en todo el mundo y hoy en día también es uno de los álbumes más escuchados en plataformas digitales.

2. Su portada es única y artística

Mark Ryden, conocido como “el padrino del pop surrealista” fue el encargado de la portada de Dangerous. Tardó seis meses en finalizar y muchos aseguran que refleja la vida completa de Michael Jackson.

“Michael me dijo que el diseño debía resultar misterioso, para que la gente lo interpretara a su manera”, mencionó el artista.

La portada de Dangerous, junto al de Sargento Pimienta de The Beatles, son las dos portadas con mayor producción, diseño y significado en la historia de la música.

3. Es el álbum más personal de Michael Jackson

Después de la gira de Bad, Michael Jackson regresó al estudio enfocado en crear cosas diferentes. Fue así como surgieron temas como Black or White, Will You Be There y Jam; considerado el álbum más personal del Rey del Pop, ya que a esas alturas tenía completa libertad creativa.

4. Una mezcla de géneros excepcional

Los géneros musicales de este material discográfico con los que cuenta son hard rock, soul, dance y hasta hip hop. Estos se reflejan en Remeber the Time, Jam y Will You Be There. Razón por la cual estos clásicos nunca pasan de moda.



5. Fue un previo al Súper Tazón

Para 1992, un año después del lanzamiento de Dangerous, Michael Jackson se presentó por primera vez en un medio tiempo del Súper Tazón. Con él inició esta tradición, en donde interpretó temas nuevos de aquél entonces como Black or White. El espectáculo fue sorprendente y es considerado como uno de los mejores hasta el momento.

La leyenda del Rey del Pop permanecerá por muchas generaciones más. Así que dinos, ¿cuál es tu canción favorita del álbum Dangerous?

