¿Michael B Jordan interpretará a Hércules? Esto es todo lo que sabemos del live action

Para no perder la costumbre de llevar a la pantalla grande los clásicos animados que nos acompañaron en la infancia, desde hace unos meses Disney dio a conocer la posibilidad de hacer el live action de Hércules, pero ahora los rumores son un hecho pues incluso se presume que Michael B Jordan podría interpretar a Hércules.

Además, te contamos quiénes serán los productores, el guionista y otros actores que formarán parte del cast de este nuevo remake animado.

Aunque aún Disney no confirma al 100% dicha participación en el live action de la mitológica película que se estrenó en 1997, podríamos estar prácticamente seguros de B Jordan asumirá el rol.

De hecho, hace pocas semanas la publicación We Got This Covered rumoraba que quien interpretaría al legendario y musculoso semidios podría ser Ryan Gosling, por lo que para los usuarios en redes sociales la participación de Michael B Jordan ha sido toda una sorpresa, quienes además opinan quién sería su Hércules ideal: Hemsworth, Chris Evans, Armie Hammer…

Lee también: 5 posibles candidatos para interpretar a Hércules en el live action de la película

Los hermanos Joe y Anthony Russo estarán involucrados en la producción del remake live-action de Hércules bajo su compañía AGBO, y por otro lado Dave Callaham, el guionista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, estará a cargo de escribir la historia.

Una historia muy diferente…

De acuerdo con una entrevista con Collider, los Russo prometen una historia diferente en el remake, quienes han dicho que no quieren hacer una traducción literal del clásico de animación.

«Creo que siempre tienes que aportar algo nuevo porque desde nuestra perspectiva como narradores, no nos atrae hacer una traducción literal. Es algo que ya hemos hecho con nuestras películas de Marvel. No hacemos traducciones literales de los cómics porque sentimos que si quieres esa historia puedes leerla. Vamos a daros una historia diferente. Creo que haremos algo que seguirá la línea de la original y estará inspirado por ella, pero también vamos a aportar elementos nuevos».

Por otro lado, se cree que el casting podría incluir a Ariana Grande para interpretar a Meg, a Sam Rockwell como Hades, a Danny DeVito como Phil, a Idris Elba como Zeus, a Cate Blanchett como Hera; y a Thomas Middleditch y Ben Schwartz como Pena y Panico.

¿De qué trata Hércules?

Hércules, hijo del dios griego Zeus, es transformado en un mortal, mitad dios, mitad hombre, por el malvado Hades. Criado en la Tierra, Hércules deberá demostrar que es un verdadero héroe para así poder regresar al Olimpo.

¿Dónde ver el clásico?

Así que mientras esperamos el estreno del live action, pues aún no hay una fecha asignada, disfruta de la película animada de Hércules en Claro video disponible con tu suscripción mensual o anual.

Si cuentas con un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tienes Claro video incluido con este sin costo alguno porque #TienesMuchoQueVer.

Y recuerda: «A un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón».

Ahora ve: