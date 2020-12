‘Mi pobre angelito’ cumple 30 Navidades: La anécdota que inspiró la cinta

Se acerca la Nochebuena y con ella una larga lista de películas que no pueden faltar en esta época, pero hay una que destaca entre todas, estamos hablando de ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone), la cinta protagonizada por Macaulay Culkin cumple 30 años de ser un clásico de Navidad. Seguramente la has visto una y otra vez pero hasta hoy descubrirás la anécdota real que inspiró el filme.

Así nació la idea de ‘Mi pobre angelito’

Te contamos cómo surgió y progresó la historia de la película, desde cómo eligieron al actor para el papel principal y de dónde surgió la idea para el argumento.

Macaulay Culkin estaba listo para un protagónico

En 1989, John Hughes se encontraba dirigiendo Tío Buck al rescate (Uncle Buck) cuando conoció a Macaulay Culkin. Antes de esa cinta, el pequeño actor solo había participado en un par de películas para televisión y en papeles secundarios, sin embargo su gran desempeño captó inmediatamente la atención del cineasta.

Tío Buck al rescate era una comedia que trataba de un hombre irresponsable que debía encargarse de sus tres sobrinos luego de que su hermano sufriera un ataque al corazón.

Macaulay Culkin interpretó a un niño que lograba confundir con extrañas preguntas a un grupo de adultos que intentaba entrar a su casa. El ingenio que demostró el actor y la forma de desenvolverse, fue lo que convenció a Hughes de que estaba frente a un niño listo para protagonizar una película.

Hughes había encontrado al actor protagónico de su próxima película, pero aún le faltaba el argumento ideal.

La idea de la película surgió un 8 de agosto de 1989, antes de salir en unas vacaciones familiares a Europa. «Me iba de viaje y escribí una lista de todo lo que no me quería olvidar. Y pensé ‘bueno, mejor no me olvido de mis hijos’. Después se me ocurrió ¿qué pasaría si dejo a mi hijo de 10 años en casa? ¿Qué haría él?», relató el cineasta.

A raíz de esta anécdota, Hughes escribió ocho páginas de notas, imaginando qué haría un niño solo en casa. Dos semanas después, de vuelta en casa, empezó a escribir durante los siguientes nueve días lo que sería el primer borrador de la película, en total un guión de 44 cuartillas.

‘Mi pobre angelito’ buscaba al director ideal

Hughes contactó a Chris Columbus y le ofreció dirigir la película. Esta colaboración se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1990, solo debajo de las cintas románticas Ghost: la sombra del amor (1990) y Mujer bonita (1990) en recaudación de taquilla. También convirtió a Macaulay Culkin en la mayor estrella juvenil del momento, con tan sólo 8 años de edad.



Así nació la cinta que seguramente has visto una y otra vez en Navidad. La historia de un pequeño niño llamado Kevin que una mañana descubre que su familia ha viajado a París dejándolo solo en casa. En un inicio todo es muy divertido, hasta que un par de ladrones quieren entrar y arruinar su Navidad. Pero él les pone ingeniosas trampas por todo el lugar.

¿Cuál es tu escena favorita de ‘Mi pobre angelito’? ¿Crees que hace falta crear un reboot de la cinta?

