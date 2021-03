Tras un año de retrasos en películas de Marvel y Disney, la gran compañía ha tomado nuevas decisiones en cuanto a sus estrenos; en donde de manera simultánea serán lanzados tanto en cines como en Disney+, la plataforma de streaming, con el propósito de consentir a los fans y hacer frente a la pandemia.

Entre las películas que han cambiado su fecha de estreno están Black Widow, Cruella, Luca, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, entre otras. Cabe mencionar que tanto Black Widow como Cruella se lanzarán de forma simultánea en cines y Disney+ a través del Premier Access, el cual cuenta con un costo adicional para poder tener acceso a ellas.

Por otro lado, Luca, la nueva película de Pixar programada para verano del 2021 sólo llegará a Disney+ pero sin costo adicional, así como sucedió con Soul en diciembre del año pasado. El resto de los estrenos se espera que lleguen a cines sin ningún otro contratiempo. Mientras tanto, así quedó el calendario.

Calendario de estrenos Disney y Marvel 2021

Estrenos Disney

– Cruella (28 de mayo en cines y Disney+)

– Luca (18 de junio en Disney+)

– Free Guy (13 de agosto en cines)

– The King’s Man: La primera misión (22 de diciembre en cines)

– Deep Water (14 de enero de 2022 en cines)

– Muerte en el Nilo (11 de febrero de 2022 en cines)

Estrenos Marvel

– Black Widow (9 de julio en cines y Disney+)

– Shang-Chi and the Legend of the Then Rings (3 de septiembre en cines)

– The Eternals (5 de noviembre en cines)

– Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre en cines)

Por el momento no se ha mencionado nada sobre otros lanzamientos de Marvel, Star Wars o Pixar. Sin embargo, se espera que los estrenos simultáneos resulten positivos para continuar con esta estrategia tanto en cines como en Disney+. ¡Contrátalo en tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo en tu plan actual! #TodoEnUnMismoLugar

A pesar de los retrasos en cines, Disney+ posee grandes estrenos en la plataforma como The Mandalorian, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y próximamente Loki. Así que no hay pretextos para no disfrutar cada semana algo nuevo desde la comodidad de tu hogar. 😊

