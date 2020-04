¿Marvel filmará Avengers 5? Kevin Feige podría haber revelado una pista

El éxito más grande de Marvel sin duda ha sido Avengers: Endgame, ya que se trata de la cinta más taquillera de la historia a nivel mundial, que marcó el fin de su primera generación de superhéroes, o al menos así lo creíamos, por lo que hasta ahora no se había hablado de una secuela, pero Kevin Feige parece haber revelado una nueva pista de sus planes. ¿Avengers 5 viene en camino?

Recuerda que si Avengers: Endgame es una de tus películas favoritas, puedes disfrutarla una y otra vez en Claro video; al igual que The Avengers: Los vengadores de Marvel, Avengers: Era de Ultrón y Avengers: Infinity War.

Después de Avengers: Endgame se abrieron más caminos para presentar a otros personajes del UCM, como a The Eternals o próximamente a Fantastic Four y X-Men. Pero ahora ha surgido la posibilidad de volver a ver al equipo liderado esta ocasión por Capitana América, ya que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, publicó en su cuenta de Twitter un curioso mensaje.

Se trata de un video sobre la reacción del público cuando Steve Rogers levanta a Mjolnir, el martillo de Thor, para pelear contra Thanos, esto como parte del próximo aniversario de ‘Endgame’, acompañado del siguiente texto:

A nice reminder of what we were all doing together almost exactly 1 year ago. A nice reminder of what we will all be doing together someday again. #AvengersEndgame https://t.co/l8Tm8Kj2DC

— Kevin Feige (@Kevfeige) April 7, 2020