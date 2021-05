Marvel estaría desarrollando la película de los ‘Hijos de medianoche’

Después del éxito de Avengers: Endgame y de series en Disney+, como WandaVision, mucho se ha especulado sobre un nuevo grupo de superhéroes en el UCM. Tras el rumor del cameo de Ghost Rider en la secuela de Doctor Strange, ahora todo apunta al debut de los Hijos de la medianoche (Midnight sons) en una próxima película de Marvel.

Los ‘Hijos de medianoche’ serán los nuevos superhéroes del UCM

De acuerdo a The Hashtag Show, mismos que revelaron la información sobre la serie de Wolverine, afirman esta vez que Marvel Studios tiene planes para el desarrollo de una película, donde el grupo de héroes de lo sobrenatural serán los protagonistas.

La alineación estaría conformada por Doctor Strange, Moon Knight, Blade, Hannibal King, Hellstrom, Ghost Rider y Bruja Escarlata.

Estos personajes se irían sumando poco a poco en el Universo Cinematográfico de Marvel, hasta unirse en su propia película. Hannibal King y Hellstrom se introducirían en la película Blade. Mientras que Ghost Rider tendría un cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the multiverse of madness). Por su parte, Moon Knight y Blade harían su debut en su serie y película respectivamente.

El villano principal de de los Hijos de medianoche sería Blackout, pero habría también referencias a Mephisto. ¿Marvel Studios buscará un villano del nivel de Thanos?

Aún no se determina la fecha en que podría ser el estreno de esta película, pero sin duda ya está causando gran expectativa. Recuerda que mientras, puedes disfrutar las nuevas series de Marvel: Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el soldado del invierno) y Loki, esta última a partir del 9 de junio, en Disney+, ¡contrátalo con cargo a tu Plan Telcel actual! #TodoEnUnMismoLugar

