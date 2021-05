Marvel en busca de Emily Blunt y John Krasinski para ‘Los 4 Fantásticos’

By

Aunque Marvel no ha anunciado su fecha de estreno, la compañía mostró un primer vistazo del logo oficial de la próxima película de Los 4 Fantásticos. Una de las producciones más esperadas después de la compra de Fox por parte de Disney. Pero, ¿quiénes serán los protagonistas de esta nueva película?

Por ahora nada está confirmado, pero, desde hace más de un año, los fanáticos no se han cansado de proponer a Emily Blunt y John Krasinski para interpretar a Sue Storm y Reed Richards, también conocidos como la Mujer Invisible y el Hombre Elástico o Mr. Fantástico. Esta propuesta podría hacerse realidad gracias a Marvel Studios.

Marvel ha hecho una oferta a Emily Blunt y John Krasinski

Emily Blunt y John Krasinski son pareja en la vida real y muchos concuerdan con que su personalidad encaja a la perfección con la de los protagonistas de Los 4 Fantásticos. Además, ambos actores han demostrado ser buenos en películas de acción. Es por eso que Marvel les ha ofrecido que sean ellos quienes den vida a Sue Storm y Reed Richards.

El único inconveniente, hasta ahora, es que Emily Blunt ha mencionado que no le interesa comprometerse con un mismo personaje durante tanto tiempo. De hecho, hace más de diez años le ofrecieron dar vida a Black Widow, propuesta que rechazó y quedó en manos de Scarlett Johansson. Sin embargo, Marvel no se ha dado por vencido y está en busca de que Emily acepte en esta ocasión.

Por otro lado, John Krasinski sí está dispuesto a aceptar, incluso ha mencionado que sería un sueño hecho realidad y que muchos de sus amigos ya forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel, así que él no quiere quedarse atrás.

“Me encantaría formar parte del universo de Marvel. Amo esas películas porque son muy divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y ciertamente, muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo idea de lo que ellos piensen, pero si me están considerando para Mr. Fantástico, continúen haciéndolo porque a mí me encantaría”, mencionó Krasinski.

Emily Blunt y John Krasinski juntos en una nueva película

Claro que Los 4 Fantásticos no sería la primera película en la que Blunt y Krasinski aparezcan juntos. Anteriormente protagonizaron Un lugar en silencio, un espectacular thriller dirigido por Krasinski, en donde ambos demostraron una gran química en pantalla.

Un lugar en silencio está disponible en compra o renta a través de Claro video para que puedas disfrutar de la increíble actuación de los que podrían llegar a ser Sue Storm y Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El fandom ha hecho una gran elección, solo queda esperar que Marvel Studios logre convencer a Emily Blunt para formar parte de la próxima película. Sin mencionar que falta por conocer quiénes serían el resto de Los 4 Fantásticos; Ben Grimm y Johnny Storm. Así que dinos, ¿a quién te gustaría ver al lado de Blunt y Krasinski?

