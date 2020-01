¡Margot Robbie y todo el elenco de Birds of Prey estarán de visita en México!

Además del lanzamiento del nuevo tráiler de Birds of Prey, el elenco aprovechó para anunciar su inesperada visita a México a finales del mes.

Entre las películas más esperadas del año están las dos nuevas producciones de Warner Bros; Wonder Woman 1984 y Birds of Prey. Ambas protagonizadas y dirigidas por mujeres, lo que ha hecho que las expectativas de las dos sean altas. Es así como esta mañana se ha revelado el segundo trailer de Birds of Prey, el cual ha encantado y sido del agrado de todos los fanáticos de Harley Quinn. Y además, ¡el anuncio de la visita de Margot Robbie a México!

A pesar de la incertidumbre y los primeros comentarios hacia la película, Birds of Prey ha resurgido con este nuevo tráiler; en el cual se explica el rompimiento entre Harley Quinn y el Joker y cómo ella forma su propio equipo conformado por Huntress, Renee Montoya y Black Canary, para defenderse de Black Mask. Es así como Harley Quinn inicia una nueva aventura y su búsqueda de libertad y descubrimiento, con un grupo de mujeres lideradas por su locura.

Además del nuevo tráiler, el elenco completo de Birds of Prey dio a conocer que su gira promocional iniciará nada más y nada menos que en México; país en donde se concentra un gran número de fans y esperan con ansias el día del estreno.

La fecha de su visita será el próximo 25 de enero, en donde Margot Robbie dijo que: “Vamos a romper algunas piñatas, beber mezcal. Ya saben, todo lo bueno”. México será el primer país en el que iniciarán su tour mundial y así llegar al 7 de febrero, fecha en la que se estrenará Birds of Prey y la fantástica emancipación de una Harley Quinn.

La primera aparición de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, sucedió en el 2016 en Suicide Squad, película que puedes disfrutar a través de Claro video. Y a pesar de que las críticas no fueron tan favorables como se esperaba, la aceptación y fanatismo hacia Harley fue tan grande que Warner Bros y DC Comics le dieron la oportunidad de protagonizar su propia cinta.

Birds of Prey es dirigida por Cathy Yan y además de Margot Robbie como protagonista, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Jurnee Smollet-Bell y Ewan McGregor forman parte de este increíble elenco, del cual también se espera su visita a finales del mes. Y tú, ¿ya estás listo para más locuras de Harley Quinn?

