Malcolm el de en medio: Estos son los 10 mejores capítulos de la serie

Malcolm el de en medio es uno de los programas que llegó hace ya 20 años a la televisión y nadie se imaginó que revolucionaría la comedia y la forma de ver series. Gran parte de su éxito se debe a que representa a la perfección lo que es ser una familia disfuncional y cómo sobrevivir a ella.

Muchos se han identificado en más de una ocasión con Malcolm, Reese, Francis, Lois, Hal o Dewey, incluso hay escenas y frases que han pasado a la memoria de todos como las más emblemáticas.

Pues bien, si tú eres un gran fan de la serie, aquí te compartimos los 10 mejores capítulos y su respectiva calificación, la cual fue evaluada por el portal IMDB, considerando la opinión de los críticos y el gusto de los fans.

Los 10 mejores episodios de Malcolm el de en medio según IMDB

1. Boliche

El primer lugar lo tiene este increíble capítulo, cuando Lois lleva a sus hijos al boliche e intenta darles una lección. Claro que Malcolm nunca destacó en ninguna actividad física y el boliche no fue la excepción.

Calificación: 9.3

2. Graduación

El capítulo final de Malcolm el de en medio tenía que pertenecer a esta lista, ya que fue igual de épico que toda la serie; Reese y Malcolm se gradúan, Malcolm está listo para irse a Harvard, mientras que Dewey y Jamie ahora son los encargados de hacer las travesuras en casa y Lois anuncia que está nuevamente embarazada.

Calificación: 9.1

3. Lois Contraataca

Lois podrá ser la madre más estricta de la televisión, pero cuando alguien se mete con sus hijos no hay quien la pueda detener. Esto es lo que sucede en este capítulo, cuando Lois defiende a Reese de algunas niñas de la escuela que lo humillaron de la manera más cruel.

Calificación: 8.8

4. Parque Acuático

El famoso meme de Lois cuando dice ‘¿Te parece que somos ricos?’ surgió gracias a este gran episodio, en donde la familia decide ir de vacaciones a un parque acuático, pero Reese y Malcolm no dejan de pelear; mientras Dewey se queda con la niñera y nos regala algunas de las mejores escenas de la serie.

Calificación: 8.7

5. La Reunión Familiar

A pesar de ser una madre intimidante y muchas veces aterradora, Lois de alguna u otra forma se ganó nuestro corazón, por lo que ver que la familia de Hal la haga menos y la trate mal es lo peor. Por suerte tiene un gran equipo de hijos que la defendieron al excluirla de la foto familiar.

Calificación: 8.6

6. El embotellamiento

De por sí la familia de Malcolm es un completo caos, al quedar atrapados en el tráfico de regreso del parque acuático es toda una aventura, siendo uno de los capítulos favoritos de todos, ¿lo recuerdas? Lois gritándole a todos, Reese peleando con el señor de los helados y Malcolm enamorado de una chica.

Calificación: 8.6

7. Los Patinadores

Malcolm quiere aprender a patinar y no existe nadie mejor que su padre Hal para que le enseñe. Pero lo que él no se imaginaba es que Hal lo haría a su manera, siempre extravagante. Y obviamente su baile con lentejuelas no podía faltar en esta lista.

Calificación: 8.6

8. Si los chicos fueran chicas

En una casa llena de varones, Lois en algún momento soñó con tener una niña, y así es como empieza a imaginar su vida si todos sus hijos fueran del sexo opuesto, sus problemas no existirían; de lo único que se preocuparían sería por ir de compras.

Calificación: 8.6

9. Nuevos vecinos

Otro de los capítulos favoritos de los fans es cuando llegan nuevos vecinos y se convierten inmediatamente en el enemigo. Reese huye de una pequeña niña que lo quiere morder (que curiosamente es Dakota Fanning), a Malcolm lo acusan de chismoso, Dewey teme de un gnomo y Lois le declara la guerra a Tina.

Calificación: 8.6

10. El vestido rojo

Aún con un Malcolm, Reese y Dewey pequeños, Lois los somete a interrogatorios para averiguar quién de ellos tres quemó su vestido especial rojo para la cena de aniversario con Hal. Lo más divertido es que al final se revela que fue el mismo Hal quien causó el accidente.

Calificación: 8.5

Si tú quieres revivir todos y cada uno de estos capítulos, a través de Claro video puedes disfrutar de Malcolm el de en medio

Malcolm el de en medio pasará a la historia como una de las series más divertidas y épicas de todas. Pero dinos, ¿cuál de todos los capítulos es tu favorito? y ¿forma parte de esta lista?

