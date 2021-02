Los detalles de la serie de Merlina Addams dirigida por Tim Burton

Se ha confirmado que el director Tim Burton prepara la nueva serie live action de Netflix, sobre la Familia Addams protagonizada por Wednesday Addams, mejor conocida como Merlina en Latinoamérica. Aquí te dejamos todos los detalles que debe conocer sobre esta producción, incluyendo el dato de si Johnny Depp estará o no en el papel de Homero.

¿De qué tratará la serie de Merlina?

De acuerdo a Deadline, la trama será sobre la entrada de Merlina a la mayoría edad, en sus años como estudiante de la Academia Nevermore.

La joven Addams intentará dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una ola de crímenes que ha aterrorizado a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que enredó a sus padres hace 25 años.

La historia fue escrita por los creadores de Smallville, Al Gough y Miles Milla, además serán productores ejecutivos.

La creatividad de Tim Burton

Ver una película de Timothy Walter Burton, más conocido en Hollywood como Tim Burton, es sumergirte en un mundo mágico, poético y muchas veces siniestro; con extraños personajes que despiertan la curiosidad y son capaces de quedarse en tus sueños.

Su estilo sombrío encaja perfectamente con la escalofriante pero divertida familia Addams. Los rostros pálidos con ojeras y mirada triste son una de las características que Tim Burton ama incluir en sus cintas; pero su trayectoria incluye un abanico muy diverso, desde fantasmas enamorados, hasta esqueletos con el poder de dominar el mundo.

En la carrera de Burton sobresalen películas como ‘El extraño mundo de Jack’, ‘Beetlejuice’ y ‘El cadáver de la novia’. Esta vez debutará como director de televisión con Wednesday. «El director se estrena en el mundo de las series con este misterio sobrenatural ambientado en la Academia Nevermore», señaló la plataforma de streaming.

Aunque como realizador ha tenido pequeñas apariciones como, por ejemplo, un episodio en 1986 de Alfred Hitchcock Presents o la cinta televisiva Hansel and Gretel (1983).

Reparto

El elenco de la serie aún no ha sido confirmado, pero hay varios candidatos para los papeles. Desde hace meses que nació el rumor de que Tim Burton dirigiría un live action de la Familia Addams, los fans de Johnny Depp lo propusieron para el rol de Homero. Mientras que muchos opinan que Morticia debe ser protagonizada por Eva Green.

El medio We got this Covered ha revelado que Depp desea estar dentro del reparto. Incluso el informante Daniel Richtman afirmó que ya está en comunicación con el director. Algo que podría confirmarse, debido a la gran trayectoria de Burton y Johnny juntos. Pero, ¿quién podría ocupar el papel de Merlina?

Estreno

Aún se desconoce la fecha de estreno en Netflix, pero se sabe tendrá la primera temporada 8 capítulos.

¿Crees que la serie llegue antes de Halloween?

