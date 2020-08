Revelan más detalles del live-action de Los Caballeros del Zodiaco

El live-action de Los Caballeros del Zodiaco titulado “Saint Seiya: Knights of the Zodiac” sigue en proceso y pronto podría llegar a la pantalla grande.

La serie de Los Caballeros del Zodiaco que narra las aventuras de Seiya, es definitivamente uno de los anime más populares de todos los tiempos. Por esta razón la noticia del rodaje del live-action ha causado gran controversia entre los fans. A tres años de su anuncio, aquí te dejamos todos los detalles que se han confirmado del rodaje.

Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco tienen su origen en el manga escrito y dibujado por Masami Kurumada entre 1986 y 1990. Fue llevada a una serie de anime por Toei Animation; compartiendo productora con otras grandes franquicias como Dragon Ball, One Piece y Sailor Moon.

El live-action de 1990 que nunca se estrenó

Esta no será la primera versión con actores reales. Hace 30 años se dio a conocer un video piloto de lo que pretendía ser un live-action de los Caballeros del Zodiaco, llamado “Star Storm”; pero el propio Masami Kurumada lo prohibió al no tener la calidad esperada y se detuvo la producción.

“Hace algunos años, un proyecto live action llegó a mi escritorio… pero la esencia de la serie no fue respetada y no me gustó para nada”, declaró.

Te dejamos una parte del clip:

Kurumada también mencionó que los diseños y la forma en que se llevó el live-action le recordaban a la Tortugas Ninja y no en las aventuras de los Caballeros del Zodiaco.

Así será el nuevo live-action de Los Caballeros del Zodiaco

Toei Animation se asoció con la productora china A Really Good Film Company (ARGF) para crear una nueva versión live-action de Los Caballeros del Zodiaco, realizada en Hollywood; de acuerdo a la información de sitios como Anime News Network y Screen Daily.

La dirección estará a cargo de Tomasz Bagiński, mientras que la producción será de Yoshi Ikezawa y Joseph Chou. El equipo ha confirmado que será una producción destinada al público internacional.

A finales de 2018 se mostró un primer póster, revelando que el nombre oficial del proyecto es “Saint Seiya: Knights of the Zodiac”. (Sí, es el mismo nombre del remake de streaming).

La sinopsis es: “Un joven con problemas tiene un llamado para convertirse en el Caballero de Pegaso y salvar a la humanidad de las fuerzas mitológicas”.

La película comenzó a rodarse en 2019 y se esperaba que su estreno fuera en el 2020; pero por la contingencia se ha retrasado al igual que otras cintas y podría estrenarse hasta el próximo año.

¿Qué opinas de esta próxima película? ¿Te gusta la idea de un live-action de Los Caballeros del Zodiaco?

