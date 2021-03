Los 10 momentos más memorables de DBZ que todo fan recuerda

A pesar de estar cumpliendo 35 años de ser una de las caricaturas más emblemáticas de la historia; Dragon Ball (DBZ) continúa logrando pasar de generación en generación, regalándonos grandes momentos que todo fan siempre llevará en el corazón.

Leer: Este es el orden de estreno de las series y películas de la Fase 4 de Marvel

El trabajo de Akira Toriyama es algo que perdurará durante muchas décadas más y Gokú seguirá siendo la inspiración de cientos de niños y adultos quienes alguna vez soñaron en convertirse en un super saiyajin. Si tú fuiste uno de ellos, entonces te encantará recordar estos 10 momentos memorables, emotivos y con mucha acción que convirtieron a DBZ en un clásico.

10 momentos de DBZ que marcaron a los fans

1. El primer Super Saiyajin de DBZ

Este fue el momento más emocionante de toda la serie, cuando Gokú acumula su furia y se convierte en Super Saiyajin. Una transformación que nunca antes se había visto o esperado; logrando así vencer al temible Freezer.

2. Gokú se reencuentra con su abuelito

La etapa de Gokú siendo niño es una de las más divertidas, en donde conocimos por primera vez a sus mejores amigos de la vida; Bulma, Krilin y el maestro Roshi. Sin embargo, hay un capítulo en especial en el que Gokú se enfrenta a un misterioso contrincante durante el torneo de las artes marciales, quien resulta ser su abuelito fallecido. El abuelito Gohan tenía permiso para visitar la Tierra durante un día y no dudó en sorprender al pequeño guerrero.

3. Primera aparición de Shen Long en DBZ

Reunir las esferas del dragón esparcidas por toda la Tierra o el universo era uno de los objetivos de los personajes. Cuando por primera vez se logra y aparece Shen Long con el propósito de cumplir tres deseos, es otro de los momentos más sorprendentes de DBZ, ya que el gran dragón lucía realmente amenazante y poderoso. ¿Lo recuerdas?

4. El misterioso joven del futuro

Cuando nuevamente los guerreros Z temían por el regreso de Freezer, un desconocido joven apareció de la nada y los venció usando sólo su espada. Se trataba de Trunks, un joven del futuro quien se convertiría en el hijo de Bulma y Vegeta; un guerrero saiyajin que venía a advertirles de otra gran amenaza, ¡los androides 17 y 18!

5. Gohan en Super Saiyajin 2

La siguiente evolución del super saiyajin no estuvo a cargo de Gokú, sino del pequeño Gohan, quien estalló toda su furia tras el sacrificio del androide número 16. Un momento sorprendente en la serie y en el cual Gohan logró vencer a Cell.

6. Gotenks, la fusión entre Goten y Trunks

Ante la amenaza de Boo, los pequeños Goten y Trunks logran fusionarse gracias a las enseñanzas de Piccoro. No sólo se convirtieron en los más fuertes, sino también en los más divertidos y todos aquellos capítulos en donde Gotenks aparece son indudablemente los mejores. ¡Fuuuuuusión!

7. Todos apoyando a Gokú

Boo era demasiado poderoso, incluso Gokú necesitó ayuda de todo el universo para vencerlo a través de la famosa técnica del Genkidama, cuando todos a su alrededor y hasta seres de galaxias lejanas alzaron las manos para brindarle su energía. Sin olvidar que en la Tierra, de no ser por la ayuda de Mr. Satán, nadie hubiera alzado los brazos.

8. Goku vuelve a ser niño

A principios de Dragon Ball GT la situación cambia completamente. Mientras que Gohan, Trunks y Goten ya son adultos, Gokú vuelve a ser niño debido a una trampa del malvado Pilaf. Es así como junto a Trunks y su nieta Pan tiene que recorrer todo el universo para ir en busca de las esferas del dragón y revertir lo sucedido.

9. Gohan se despide del Sr. Piccoro

Uno de los momentos más emotivos de toda la saga es cuando Gohan se despide de Piccoro, quien fue su maestro cuando él era muy niño y estaba perdido. Esto sucede antes de que explotara la Tierra tras la saga de Baby. Por supuesto una escena que nos hizo llorar a todos.

10. El final

A pesar de que Dragon Ball GT no es oficialmente el final de DBZ, no cabe duda que esta escena no podía faltar en la lista. Aquí es cuando Gokú se despide de todos sus amigos y familia para después alejarse sobre Shen Long y desaparecer por siempre.

Si después de recordar estos épicos momentos y cómo los disfrutabas de niño frente a la televisión te quedaron ganas de más; entonces tenemos la idea perfecta para celebrar los 35 años de DBZ disfrutando a través de Claro video en compra o renta Dragon Ball: La resurrección de F y Dragon Ball: la batalla de los dioses porque aún #TienesMuchoQueVer de tu caricatura favorita.

Leer: ¡‘Spider-Man: No Way Home’ es el nombre oficial de la tercera película!

Probablemente nos hicieron falta muchas más escenas épicas de los guerreros saiyajin, si es así no dudes en compartirnos cuáles y decirnos tu favorita. 😊

Ahora ve: