¡Hay Marvel para rato! Para todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, Disney+ ha revelado más detalles de su nueva serie. Esta vez, el protagonista será el Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston. La serie Loki ya está lista para estrenarse y aquí te dejamos todo lo que tienes que saber antes de verla.

Detalles de «Loki»

Un nuevo inicio

La historia de la serie iniciará después de lo que vimos en Avengers: Endgame, donde Loki logra huir a otra línea de tiempo, evitando así su muerte a manos de Thanos.

En la primera escena del tráiler podemos ver el momento en el que los Avengers han viajado en el tiempo a la batalla de Nueva York para recuperar el Teseracto, pero un enfrentamiento de Tony Stark del futuro con el Hulk de 2012 provoca que el “cubo cósmico” termine en las manos de Loki y pueda escapar. Después aparece en un desierto, dejando la duda si ha terminado en la Tierra 616 del UCM o en otro lugar del multiverso.

Conexión con ‘WandaVision’

Loki guarda relación con otros proyectos de la Fase 4 del UCM, como Doctor Strange en el multiverso de la locura, Spider-Man 3 y, por supuesto, WandaVision.

En el episodio 7 de la serie WandaVision, promocionan unos antidepresivos llamados Nexus, bajo el slogan “el único antidepresivo que funciona para anclarte de nuevo a tu realidad o a la realidad que elijas”. ¿Qué es lo que esconde este comercial?

Nexus es el espacio que conecta las diferentes realidades del Multiverso. Los cómics de Marvel mencionan a los “Seres Nexus”, individuos que tienen la capacidad de moldear profundamente su dimensión. La Bruja Escarlata de hecho es uno de esos seres, los cuales son monitoreados de cerca por la Time Variance Authority que vigila el multiverso y que es capaz de cortar las líneas de tiempo si se consideran demasiado peligrosas para existir.

En el tráiler de Loki, vemos que el Dios del Engaño termina bajo la custodia de la TVA. Así que en algún momento de la serie, se revelará más de la conexión de ambas historias.

Loki se estrenará en Disney+, el 11 de junio. Será la tercera serie de Marvel en la plataforma después de Wandavision y de The Falcon and the Winter Soldier, que se llegará a la pantalla el 19 de marzo.

