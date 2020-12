J Balvin y Danna Paola entre lo más visto en YouTube México 2020

A pesar de haber sido un año diferente en donde la mayoría del tiempo pasamos en casa; YouTube siempre estuvo presente para entretenernos en todo momento. Es así como la plataforma de videos más popular se convirtió en el reflejo de lo que los mexicanos consumen día a día; desde creadores de contenido, músicos, torneos virtuales de videojuegos y clases en línea.

Hasta un 130% aumentó el consumo de YouTube durante este 2020. Por esa razón, ahora ha sido turno de YouTube México de presentar las listas con lo más escuchado y visto en el año. 👀

Lo más visto en YouTube México 2020

Top 10 videos más vistos en YouTube

Kimberly Loaiza se corona como la reina en México, quien ocupa el primer lugar seguida por Franco Escamilla y Escorpión Dorado; demostrando que la comedia siempre triunfará en el país. En la lista también destacan streamings de videojuegos y reviews de teléfonos.

1. Primera fiesta de cumpleaños de Kima- Kimberly Loaiza

2. La fiesta de las frutas (final)- Franco Escamilla

3. Danna Paola & Escorpión al volante en Los Ángeles

4. Gran Final- #FreeFireLeague | Clausura 2020

5. Dance Monkey- Vadhir y Aitana Derbez (Cover)

6. Pusimos una tienda y vendimos todo a $1 peso- Skabeche

7. Mi corazón encantado- Dragon Ball GT piano- Fernandfloo

8. Roast Yourself Casero- La familia de Ami, Cap. 9

9. Tengo el teléfono Huawei que se dobla, ¿vale la pena gastar tanto? | Huawei Mate XS-

10. Aprende el abecedario con Missa



Top 10 videos musicales más vistos

Sin lugar a duda el reggeaton ocupó gran parte de lo más escuchado del 2020. Este año destacó J Balvin, Bad Bunny, Maluma, Camilo y Guaynaa. ¿Cuál de todos ellos fue tu favorito?

1. Agua (Music from “Sponge on the Run” Movie)- J Balvin, Tainy

2. Yo perreo sola- Bad Bunny

3. Hawái- Maluma

4. Safaera- Bad Bunny x Jowell & Randy x Ñengo Flow

5. Favorito- Camilo

6. Si veo a tu mamá- Bad Bunny

7. Tattoo Remix- Rauw Alejandro & Camilo

8. La Jeepeta Remix- Nio García x Brray x Juanka x Anuel AA x Mike Towers

9. Se me olvidó- Christian Nodal

10. Se te nota- Lele Pons & Guaynaa



Top 10 creadores de contenido favoritos

Con la oportunidad de estar todos en casa, los creadores de contenido tuvieron mayor tiempo de creatividad para complacer a sus seguidores. Los favoritos de este año intentaron de todo; retos, competencias, videoblogs, streamings, tutoriales y estos fueron los mejores.

1. Kimberly Loaiza

2. Luisito Comunica

3. TheDonato

4. Mikecrack

5. Más SKabeche

6. Fede Vigevani

7. MissaSinfonia

8. AuronPlay

9. YOLO AVENTURAS

10. Antrax

Top 10 creadores emergentes del 2020

Y finalmente, el 2020 también vio crecer potencialmente a algunos otros creadores de contenido, quienes aprovecharon para demostrar sus diferentes talentos. Estos son los 10 mejores, que si aún no conoces, tal vez este es el momento exacto de darles una oportunidad.

1. Fede Vigevani

2. JuanSGuarnizo

3. JeanCarlo León

4. Plech

5. Naim Darrechi

6. Mont Pantoja

7. Chloe Ting

8. Acenix

9. Libardo Isaza

10. José Eduardo Derbez

Ya sea que tú disfrutes más los videos musicales, aquellos en los que se hacen retos o los tutoriales; YouTube es la plataforma más popular y este 2020 trajo consigo un sinfín de horas de entretenimiento. Cuéntanos cuál fue tu video e influencer favorito del año. 😊

