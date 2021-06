No tiene forma y 5 lecciones de amistad que aprendimos de “Luca”

By

Luca es la nueva obra animada de Pixar, la cual hace relevo a su último largometraje oscarizado, Soul. La historia es hermosa, diferente y nos deja con grandes aprendizajes. Estas son algunas lecciones de amistad que nos dejó Luca, del director Enrico Casarosa.

Un verano en la costa italiana en el pueblo ficticio de Portorosso, con Vespas, gelati y dos amigos que comparten un sueño, son los ingredientes secretos de Luca. Si no la has visto, te contamos que ya está disponible en Disney+, ¡así que contrátalo con tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo en tu Plan Actual! #TodoEnUnMismoLugar

6 lecciones de amistad en Luca

Nuestros amigos pueden ser grandes mentores

No importa que su edad, los amigos de verdad comparten con nosotros cualquier aprendizaje que nos será útil en la vida; desde enseñarnos a caminar hasta soñar en grande, comer pasta trenette con un tenedor o andar en bicicleta.

Esta película está llena de enseñanzas, incluso la capacidad que tenemos para superar cualquier temor y silenciar al “Bruno” que todos hemos tenido en nuestra mente.

No importa la forma

No nos referimos precisamente a Alberto y Luca. Cuando Giulia se entera de la naturaleza de sus nuevos amigos y compañeros de carrera, ella comprende que la amistad no tiene forma y sigue con ese hermoso lazo.

Nuestros amigos pueden ser los mejores compañeros de viaje

Conocer lugares nuevos puede ser maravilloso del lado de un amigo. En estas odiseas conocemos sabores, formas y experiencias que jamás hemos probado.

Probar un gelato por primera vez y poder compartir cuánto nos encanta no tiene comparación, ¿cierto?

Juntos podemos alcanzar nuestras metas

La meta inicial al ganar la carrera en conjunto era específica: poder comprar una Vespa les permitiría llegar muy lejos. Sin embargo, después dará un giro inesperado para lograr uno de los objetivos de Luca, uno muy importante, el cual Alberto apoya sin importarle nada más que la felicidad de su nuevo mejor amigo.

Nos inspiran a apreciar la inmensidad

Las estrellas, por ejemplo. Giulia comparte con Luca su pasión por el universo y el cosmos, un nuevo mundo para él. Los amigos también nos inspiran a tomar decisiones y nos recuerdan la importancia de los detalles pequeños.

En la amistad también hay límites

Aunque nuestros amigos tengan defectos y los aceptemos tal y como son, hay límites que nos ayudan a reconocer cuando es mejor cerrar ciclos. No todas las amistades son eternas, es justo identificar cuando hay conductas que no son tan amistosas. ¿Qué dirías de la relación de Ercole Visconti con su pandilla?

Si no has sido testigo de esta tierna, emocionante y muy italiana historia, no esperes más y acompaña a Luca Paguro, Alberto Scorfano y Giulia Marcovaldo, e identifica estas lecciones de amistad que nos dejó Luca, que sin duda nos arrebató muchas risas y algunas lagrimitas.

«Cuando puedes reconocerte como distinto es cuando estás listo para buscar tu tribu y ser feliz», declara su creador. Sabia afirmación, ¿cierto?

