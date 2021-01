LeBron James comparte nuevas imágenes de ‘Space Jam: A New Legacy’

Desde que se anunció la secuela de Space Jam, los fanáticos de la película no han despegado el ojo del renglón sobre cada noticia y actualización. Ya te compartimos la primera imagen de Bugs Bunny en la película y ahora, te contamos que LeBron James compartió nuevas imágenes de ‘Space Jam: A New Legacy’.

Space Jam: A New Legacy

Después de 23 años de la primera parte de Space Jam, esta nueva producción contará con la actuación del basquetbolista Lebron James; por supuesto, junto a los divertidos personajes de los Looney Tunes, como el conejo Bugs Bunny.

Todo parece indicar que este 2021 será un año más productivo para el cine y los estrenos que tanto esperamos.

Las imágenes que LeBron James compartió

Fue a través de su cuenta oficial que Instagram que el basquetbolista compartió algunas imágenes, en donde aparece al lado de su principal aliado: Bugs Bunny.

De hecho, esta imagen es muy reveladora pues es un momento clímax, en donde uno de los presuntos opositores del Tune Squad, sale disparado con gran fuerza hacia un tablero ubicado a lo alto de una duela de baloncesto.

Junto a esta escena, LeBron escribió:

LET’S GO!!!!! @spacejammovie coming at y’all in just a few months from now! I’m so EXCITED about this project!!! CAN NOT WAIT FOR YOU GUYS TO SEE! 😱🐰🥕👑 @thespringhillco #TunesVsTheWorld #ThekidfromAKRON🤴🏾

¡¡Vamos!! ¡@spacejammovie llegará a todos ustedes en sólo unos meses a partir de ahora! ¡Estoy tan EMOCIONADO con este proyecto! ¡NO PUEDO ESPERAR A QUE USTEDES LO VEN! 😱🐰🥕👑 @thespringhillco #TunesVsTheWorld # ThekidfromAKRON🤴🏾

¿Cuál es la fecha de estreno?

De acuerdo con los planes de los creadores, Space Jam: A New Legacy podría estrenarse en julio de este año; y la publicación de LeBron nos hace pensar que el plan se mantiene en marcha si el virus no hace de las suyas.

