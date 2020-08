¡Las chicas superpoderosas regresan! Tendrán serie live-action

Una de las caricaturas más populares de la TV a finales de los años 90 fue, sin duda, ‘Las chicas superpoderosas’ (The Powerpuff Girls). Las divertidas aventuras de Burbuja, Bombón y Bellota, que dividían su tiempo entre el jardín de niños y salvar a la ciudad de Saltadilla, regresarán a la pantalla para entretener a las nuevas generaciones; pero ahora con un nuevo formato: ¡’Las chicas superpoderosas’ tendrán serie live-action!

Nueva serie de ‘Las chicas superpoderosas’

Variety ha revelado que The CW y Cartoon Network están trabajando en una versión de ‘Las chicas superpoderosas‘ con actrices reales.

También puedes leer: Sophie Turner convertida en Supergirl en el DCEU

Aunque al parecer el cambio no será sólo en el formato si no en la historia; ya que en la nueva serie Bellota, Burbuja y Bombón ya no serán una niñas superheroínas sino que tendrán más de 20 años. Además, experimentarán una «desilusión» por haber pasado toda su infancia luchando contra el crimen. Quizá un nuevo villano hará que ciudad de Saltadilla las necesite de nuevo.

Los planes al parecer van muy adelantados, ya que se han revelado algunos nombres de los creadores. Bajo el sello de Warner Bros, la producción estaría a cargo de Greg Berlanti. Entre los escritores se menciona a Diablo Cody, la guionista de «Juno«, película protagonizada por Ellen Page. Si aún no has visto esta cinta o quieres volver a verla, recuerda que está disponible con tu suscripción de Claro video. Si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tu suscripción ya está incluida en tu plan por la duración del mismo; porque así #TienesMuchoQueVer.

Hasta el momento se desconoce cuándo podría presentarse un piloto de la nueva serie live-action de ‘Las chicas superpoderosas’, e incluso quiénes serían las tres actrices encargadas de dar vida a las protagonistas.

También puedes leer: Las películas que podrás ver en la reapertura de los cines de la CDMX

¿A quiénes te imaginas en los papeles de Bellota, Burbuja y Bombón?

Ahora ve: