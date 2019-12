Las 7 mejores series de la década según la crítica

The Walking Dead y Game of Thrones encabezan esta lista. Descubre qué otras series marcaron la historia de los últimos diez años.

Hace 20 años nadie se hubiera imaginado que las series invadirían la televisión y las plataformas de streaming para convertirse en el entretenimiento más consumido, además de las películas. No por nada los Globos de Oro y los Emmy han evolucionado agregando entre sus categorías producciones en formato serie.

Los últimos diez años han sido pieza clave en la historia del cine y la televisión y ahora, a casi nada de pasar a una nueva década; los más grandes conocedores de la industria y de Hollywood han dado a conocer esas series consideradas como “las mejores de la década”. Todas ellas excepcionales en su categoría. ¿Quieres saber si tu favorita forma parte de la lista? Entonces no dejes de leer. 👇

Con diez temporadas y miles de zombies en pantalla, The Walking Dead le dio la bienvenida a la década; la única serie que ha logrado poner de moda los ataques zombies, narrando la historia de un grupo de sobrevivientes al apocalipsis; cada uno intentando adaptarse a esa nueva vida y sobreviviendo a una infinidad de peligros.

Si aún no la has visto, nunca es tarde para envolverte en el fanatismo de The Walking Dead

Basada en los libros de George R.R. Martin, Game of Thrones estrenó su primer capítulo en el 2011 y con ocho temporadas estrenadas, sin duda se convirtió en una de las mejores de la década; gracias a su excelente narrativa, selección de personajes, secuencia y qué decir del mundo fantástico creado con dragones, guerra y misterio.

Desde Game of Thrones, las producciones de HBO se consideran de las mejores y con una increíble calidad; así como Chernobyl, otro éxito del 2019.

The Mandalorian

A pesar de que la serie sólo ha podido ser vista en Estados Unidos y parte de Europa, ha sido público suficiente para catalogarla como una de las mejores series de la década. Con grandes críticas y el amor de los fans de Star Wars, la primer temporada de The Mandalorian ha resultado todo un éxito; en donde se cuenta la historia de un pistolero solitario y la aparición de la Primera Orden. Sin mencionar la tierna y viralizada aparición de Baby Yoda.

Si hay algo que los críticos le han aplaudido a Watchmen, ha sido su composición, fotografía, temática y narrativa; algo que anteriormente sólo podría ser apreciado en películas. Sin embargo, esta producción basada en la serie gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons publicada por DC Cómics, ha logrado cautivar a los fans tanto del cómic como de la película; la cual levantó las expectativas desde el primer momento que fue anunciada.

Mr. Robot

La actuación de Rami Malek no solamente ha sido excepcional en Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury, sino también en Mr. Robot; en donde personifica a un prodigioso ingeniero de ciberseguridad, quien en las noches se dedica a ser el más grande y temido hacker.

Gracias a la temática tecno-thriller y al drama estadounidense, Mr. Robot ha logrado formar parte de esta prestigiosa lista de mejores series de la década; y la cual ha sido nominada en varias ocasiones en los Globos de Oro.

Sin lugar a dudas en esta lista no podía faltar Breaking Bad, serie protagonizada por Aaron Paul y Bryan Cranston, y la cual ya forma parte de la cultura pop. En ella se cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que hace lo imposible por cuidar a su familia,, incluso fabricando metanfetaminas.

Con cinco temporadas y la última estrenada en el 2013, Breaking Bad es una de esas series que tienes que ver alguna vez en la vida

Fleabag

Otra de las favoritas de la temporada, Fleabag es una serie que cuenta de manera sarcástica y divertida lo que es tener 30 años en la actualidad y no saber qué hacer en la vida. Fleabag es el nombre de la protagonista y la serie ya ha recibido varias nominaciones en los últimos meses gracias a sus dos temporadas.

Dentro de las mejores de la década también fueron mencionadas series como Mad Men, The Americans o The Leftlovers. Así que, si estabas en busca de recomendaciones buenas para disfrutar de una nueva serie, seguro en esta nota habrás encontrado la serie perfecta y así terminar con broche de oro una década llena de increíbles producciones. 🎬

