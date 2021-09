¡Lanzan tráiler de ‘Matrix: Resurrections’ y todo esto se reveló!

By

“Tantos años para volver a donde todo empezó”, es la frase con la que termina el tráiler de Matrix 4: Resurrections. Un diálogo que resume a la perfección la esencia de lo que sucede en este primer avance dentro y fuera de la ficción.

En este primer tráiler que continúa con una de las más reconocidas franquicias de ciencia ficción, las referencias a la primera trilogía no podían faltar. Un recurso que ya comprobamos que Matrix 4: Resurrections utilizará dentro de toda la película, con un tono nostálgico, integrando frases como “Hello white rabbit”, la cual hace referencia a la escena icónica en donde aparece “Follow the white rabbit” en la computadora de Neo en la primera entrega de The Matrix.

Sin embargo, la nostalgia no solo se nota en la nueva historia de Neo, interpretado por Keanu Reeves, sino que también en el regreso de Lana Wachowski, quien por primera vez se aventuró a dirigir esta entrega sin su hermana Lily, ya que para Lily, este nuevo proyecto significaba volver al pasado y no lo creyó conveniente para ella.

¡El regreso de algunos personajes en el tráiler de Matrix: Resurrections!

Aunque ya se había anunciado el regreso de algunos actores en sus papeles icónicos, como Keanu Reeves al volver a interpretar a Neo, en este primer tráiler podemos ver el regreso de otras caras conocidas a 18 años del estreno de la tercera entrega de la franquicia, Matrix Revolutions.

Carrie-Anne Moss vuelve a interpretar a Trinity y Jada Pinkett Smith está de regreso como Niobe, aunque no apareció en este primer tráiler de Matrix: Resurrections. Un par de personajes secundarios también regresarán: Daniel Bernhardt retoma su papel como el Agente Johnson y Lambert Wilson regresa como Merovingio, el traficante de información.



Otros detalles revelados en el tráiler de Matrix 4

El tráiler no nos mostró muchos detalles sobre la trama, sin embargo, parece ser clave que los principales protagonistas no se reconocen entre ellos, ni tampoco recuerdan sus vidas pasadas. Hasta ahora, ha sido el detalle más importante revelado: por alguna razón volver a la Matrix les hizo perder la memoria.

Aún quedan muchos vacíos en la trama, ¿cuál crees que sea el significado de las píldoras rojas y azules?

