La conexión entre la nueva película de Marvel y Gokú que pocos notaron

Marvel Studios estrenó su segunda película del año, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la cual introdujo un nuevo superhéroe al Universo Cinematográfico de Marvel, el cual se espera se una a los Vengadores dentro de muy poco. Una película que desde su primer fin de semana alcanzó grandes números en taquilla y contó con varias referencias, ¡incluida una de Gokú y los Guerreros Z!

Pocos se dieron cuenta de la referencia hacia el guerrero saiyajin más famoso y fuerte de todos. Si tú no lo notaste, no te preocupes, aquí te mostramos en qué momento sucedió. Pero si no has visto Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, te advertimos que habrá spoilers.👀

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos confirmó la existencia de Gokú en el UCM

Todo sucedió durante la escena final de la película, cuando Shang-Chi y Katy están relatando a sus amigos cómo fue la gran batalla, cómo salvaron Ta-Lo del Morador de la Oscuridad. Lo mejor de todo es que para ser más descriptiva, Katy hizo mención de que Shang-Chi utilizó el ataque más famoso de Gokú, ¡el Kamehameha!

Tal cual, Katy menciona: “Shang-Chi hizo una cosa de Kamehameha para salvar el día”.

Además, durante toda la película, muchos aseguran que varias de las poses y técnicas de pelea del protagonista son similares a las de Gokú. Sin mencionar la emblemática escena en la cual Shang-Chi se encuentra flotando en el aire mientras monta a su poderoso dragón, ¡como si se tratara de Shen Long!

Esto confirma que los Guerreros Z y Gokú sí existen dentro del UCM, al menos como caricatura o anime. Una referencia muy acertada al tratarse del primer superhéroe asiático de Marvel.

¿Sabías que esta no es la primera referencia a DBZ?

En las películas puede ser que sí, pero dentro de los cómics de Marvel hay una ocasión en la que Miles Morales confirma la existencia de Gokú y los Guerreros Z en el universo Marvel, cuando se refiere a Iron Man como un super saiyajin. Esto sucede en el cómic número once de la serie Tony Stark: Iron Man, publicado en el año 2019.

Está claro que DBZ y especialmente Gokú forman parte de la cultura popular que incluso Marvel reconoce en sus películas.

Si encontraste alguna otra referencia que probablemente muchos pasaron por alto, ¡háznosla saber! 😉

