La Negociadora: Disfruta este gran estreno con Barbara Mori

Este 11 de febrero se estrena la nueva serie “La Negociadora” por Claro video, protagonizada por Bárbara Mori y un elenco impresionante. Descubre por qué este drama policial captará tu atención desde el primer instante.

El regreso de Bárbara Mori

La Negociadora representa el regreso de Bárbara Mori a las pantallas después de 5 años ausente del cine y la televisión. La actriz interpreta a Eugenia Sánchez, una mujer fuerte y experta en negociaciones que trabaja junto a la policía para retar la mente de los criminales.

Bárbara Mori reveló en conferencia que este papel captó su atención por su profunda historia, su carácter, determinación y seguridad; además de que tuvo que prepararse por meses físicamente. “Me gusta escoger a un personaje que salga de mi zona de confort, que me lleve a dónde no he llegado como actriz, que me haga arriesgarme”, añadió.

Gran suspenso

La serie muestra un secuestro que está relacionado con el pasado de Eugenia Sánchez, uno que involucrará a su padre. Un eje fundamental en la trama será el del presidente de México, interpretado por Marco Treviño, quien es su protector, y la ha estado cuidando desde niña.

La historia tendrá un emocionante giro cuando se revele que el padre de Eugenia, Juan, fue un criminal de la década de los 90 que participó en el secuestro del presidente. Esta serie sin duda mezcla a la perfección el suspenso, la acción y una gran psicología de todos y cada uno de los personajes.

El trabajo de producción

La actriz Marcela Guirado, quien interpreta el papel de Abril, aseguró que el público encontrará una serie de gran calidad y un guión certero.

El productor Manuel Cardona mencionó que el público se sentirá orgulloso de ver el gran trabajo latinomericano. Algo nunca antes visto en México y que podrá disfrutarse en gran parte del mundo gracias a Claro video. Sin mencionar que el elenco es una exquisita selección de estrellas mexicanas, colombianas y argentinas.

El elenco está conformado por grandes actrices y actores como Diego Cadavid, Carlos Aragón, Ximena Ayala, Adrián Ladrón, Karina Gidi, Horacio García Rojas, Marcela Guirado, Aldo Gallardo, Albi de Abreu, Iván López y Marco Treviño. “La Negociadora” constará de 12 capítulos, los cuales estarán disponibles a partir de hoy 11 de febrero en Claro video en este enlace.

Así que, si buscabas la serie perfecta llena de acción, entrañables personajes y la actuación de Bárbara Mori, entonces La Negociadora ha llegado en el momento correcto. Disfrútala a través de Claro video gracias a la suscripción gratuita que viene incluida en tu Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior porque aún #TienesMuchoQueVer.

