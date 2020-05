La NASA y Britney Spears celebraron el 20 aniversario de ‘Oops!… I did it again’

Pasarán los años y los clásicos de la música seguirán siendo grandes éxitos que nunca nos cansaremos de escuchar. El claro ejemplo de esto está en el recién aniversario número 20 de ‘Oops!… I did it again’ y la razón por la que este fin de semana Britney Spears se vistió de manteles largos para celebrar el segundo álbum que la llevó al éxito y a convertirse en la Princesa del Pop.

Con éxitos como “Stronger”, “Don’t Let Me Be the Last to Know” y “Lucky”; el segundo álbum de Britney Spears fue sin duda uno de los más grandes referentes de la música a inicios de los 2000, el cual tú puedes disfrutar a través de Claro música. En aquél entonces, Britney Spears asombraba con sus coreografías, canciones y videoclips.

Por esa razón no pudo pasar por alto el 20 aniversario de este álbum, cuyo mayor éxito fue precisamente Oops!… I did it again, con un reconocido video que seguro aún recuerdas; en donde Britney viaja al espacio y un guapo marciano le regala una piedra lunar y le declara su amor.

Y como parte del festejo, Britney no dudó en agradecer a la NASA por el increíble regalo que recibió hace dos décadas, esto a través de vía Twitter con un divertido mensaje.

“Oye @NASA recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y solo quería decir… aww, no deberías haberlo hecho. Diviértete allá arriba @NASA Persevere”

Pero lo más sorprendente es que la NASA le contestó a la Princesa del Pop y se unió a la celebración del álbum.

“Bueno, hola, @britneyspears ¡Sí! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero estaré de regreso y tendré algunas para ti”

Esto último haciendo referencia a la misión que se tiene planeada para el próximo año a Marte, en donde un equipo especial de la Agencia Espacial de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará y que lleva como nombre “Perseverance”.

Es así como Britney Spears y la NASA se unieron al festejo del álbum y su aniversario; así como del lanzamiento del videoclip, que en tan solo este fin de semana logró las casi 300 millones de reproducciones; gracias a todos esos fanáticos de la cantante que quisieron recordar Oops!… I did it again.

Britney, con ahora 38 años de edad y más de 20 años de carrera, reveló un poco de lo que fue trabajar en ese disco, esto a través de Instagram en donde muestra algunas entrevistas de aquellos años y lo que fue trabajar en nuevas canciones que se convertirían en éxitos.

Y si tú fuiste un gran admirador de la música de la Princesa del Pop, no olvides que a través de Claro música puedes disfrutar de éste y todos su álbumes. Y dinos, ¿cuál de ellos fue tu favorito en la adolescencia?

