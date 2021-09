La historia de ‘September’, la emblemática canción de Earth, Wind & Fire

Earth, Wind & Fire lograron transmitir en September, su más grande éxito musical, el sentimiento de alegría y entusiasmo de cuando nos enamoramos por primera vez. Maurice White, vocalista y compositor de la agrupación, recordó un amor intenso al escribir la letra de una de las más reconocidas canciones de los setenta. ¡Una que a todos nos hace bailar y emocionarnos tal y como el amor lo hace!

La historia detrás de September

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableciera de esa manera desde el año 1982. Y aunque oficialmente la Asamblea nunca explicó la razón por la cual eligió exactamente el 21 de este mes para celebrar el fortalecimiento de los ideales de la paz, muchas personas lo relacionan con el sentir y entusiasmo que transmite September, la clásica canción de Earth & Wind and Fire.

Leer: ¡Lanzarán video inédito del último concierto de Selena Quintanilla!

“Do you remember, 21st night of September?”

September fue lanzada en 1978 y logró un éxito rotundo al contagiar el entusiasmo que el líder de la banda, Maurice White, quería transmitir en la letra. La composición, según el autor, es un recuerdo de un amor intenso, pero a su vez nostálgico, que vivió un septiembre en su vida pasada. Pero ¿por qué precisamente el 21 de septiembre?

Maurice White y la compositora Allee Willis respondieron que la única razón es que era el número que mejor sonaba con el ritmo de la canción.

“Pasamos por todas las fechas: ‘Do you remember the first, the second, the third, the fourth…’ y la que se sintió y sonó mejor fue la del 21 (…) Constantemente, tengo gente acercándose a mí y se emocionan mucho al saber cuál fue el significado y no hay ningún significado más allá de que simplemente sonó mejor que cualquiera de las otras fechas. Así que … ¡lo siento!”, reveló la compositora en una entrevista publicada por Library of Congress Web.

Si September forma parte de tus canciones favoritas, ¡hoy es el mejor día para escucharla a todas horas! Hazlo de forma ilimitada en Claro música y agrégala a tus playlists preferidas, para que te acompañe en todo momento con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

La magia de Allee Willis

Aunque el resultado de esta canción fue un trabajo colaborativo entre Maurice White, Allee Willis y el guitarrista Al McKay, algunos de los cambios de Willis fueron significativos para el éxito que se logró con September. Ella sugirió cambios de horarios, palabras y la repetición de algunas de ellas para resaltar la intención de la canción. Por ejemplo, ella sugirió el coro con la palabra “remember” y cambió el horario de la historia a una tarde por la noche para que fuera más romántico.



Leer: Proponen a Dua Lipa como la nueva Sailor Moon para un ‘live action’

September es una canción que se posicionó entre las diez más importantes de su época. Hoy en día es tema principal de películas como Una noche en el museo, Último viaje a las Vegas o Trolls. Y tú, ¿dónde recuerdas haberla escuchado por primera vez?

Ahora ve: