¡La Comunidad regresa! Anuncian precuela de ‘El señor de los anillos’

Una precuela de la trilogía original de ‘El señor de los anillos’ está en camino y llevará por nombre ‘The War of the Rohirrim’.

Si creías que la saga de El señor de los anillos había terminado con la última entrega de El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, estabas muy equivocado. Recientemente Warner Bros. anunció una nueva precuela, la cual llevará por nombre The war of the Rohirrim y será la primera versión animada de la franquicia.

El señor de los anillos regresará con una película animada

La trama de esta nueva película arranca 250 años antes de las historias originales de J.R.R. Tolkien; se sitúa en una época anterior a lo ocurrido en El señor de los anillos y se conecta directamente con la segunda entrega, Las dos torres, ya que contará la historia del abismo de Helm, la fortaleza donde se libró la batalla principal de la película.

Conoceremos por primera vez al antiguo rey de Rohan, quien creó la fortaleza llamada abismo de Helm, y aunque aún se desconoce cuáles personajes participarán o qué actores prestarán voz a esta versión animada, el anuncio del regreso de El señor de los anillos ha sido suficiente para emocionar a los fans.

“Los seguidores saben que el abismo de Helm fue el escenario de una de las mayores batallas jamás filmadas y, con varios de los creativos involucrados en ella y el brillante Kenji Kamiyama al timón, nos emociona ofrecer una nueva mirada de esta historia”, aseguró Warner Bros. en un comunicado.

“Una historia que debía ser filmada”

The war of the Rohirrim contará con el trabajo de Philippa Boyens, guionista de las tres películas originales de El señor de los anillos. Mientras que la dirección correrá a cargo del japonés Kenji Kamiyama, mejor conocido por su trabajo en Ghost in the shell: vigilante del futuro.

Este no será el único proyecto derivado de la saga, ya que se planean muchas películas más, así como la serie live-action que poco a poco va adquiriendo forma.

The war of the Rohirrim se estrenará en cines, pero aún no hay una fecha de estreno confirmada, aunque ya comenzó el casting y pronto habrá más actualizaciones de esta nueva producción.

Así que dinos, ¿estás listo para regresar a la Tierra Media de J.R.R. Tolkien?

