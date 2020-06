La vida de la Princesa Diana siempre ha causado gran curiosidad alrededor del mundo, por ello el cineasta Pablo Larraín filmará una nueva película sobre una de las mujeres más controversiales en la historia de la realeza de Reino Unido; para ello ha elegido a Kristen Stewart para interpretar a Lady Di.

De acuerdo a la información revelada por Deadline, la película se llamará Spencer, apellido de soltera de Lady Di. Kristen Stewart protagonizará un fragmento de la vida de princesa a principios de los años 90, específicamente los días de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra. Las escenas mostrarán la etapa en que Diana decidió que su matrimonio con el Príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino que la pusiera en fila para algún día ser reina.

Kristen Stewart alcanzó el boom de su carrera con la saga de fantasía romántica Crepúsculo, pero ha seguido sorprendiendo a su fans con cintas de diferentes géneros, desde suspenso como Amenaza en lo profundo hasta acción como Ángeles de Charlie.

El director chileno Pablo Larraín ya tiene experiencia en este tipo de cintas biográficas; recordemos que hace unos años realizó el largometraje Jackie con la Natalie Portman.

Si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, tu suscripción a Claro video ya está incluida en tu plan por la duración del mismo.

No es la primera vez que la historia de Lady Di se lleva a la pantalla, hay diversas películas y hasta documentales como Diana: Detrás de la pantalla; sin embargo este nuevo largometraje promete ser muy diferente. “Todos crecimos, al menos lo hice en mi generación, leyendo y entendiendo qué es un cuento de hadas. Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: ‘Prefiero ir y ser yo mismo’ es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me ha sorprendido mucho y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película” declaró Larraín sobre esta nueva cinta.

Aún no hay fecha de estreno para la película Spencer, pero se espera que comiencen a grabar a principios del 2021.

