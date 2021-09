Kevin Feige revela nuevos detalles sobre ‘Avengers 5’

By

En 2019, cuando todavía no se sabía nada acerca de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Spider-Man: No Way Home, el público esperaba que hubiera una confirmación de Avengers 5 en el panel de Marvel Studios durante la D23.

Durante ese mismo año, en la presentación de Kevin Feige, el productor decidió no dar ninguna declaración sobre el próximo reencuentro de los Vengadores, pero minutos después, Feige tuvo una breve entrevista con MTV en la que confirmó la planeación de la tan esperada película.

“Sí (habrá ‘Avengers 5’) y será con un equipo muy diferente al que hemos visto anteriormente, de eso se trata Endgame. Será con una muy diferente encarnación del equipo con personas que ya conocen y con algunos otros que no conocen todavía”, dijo el presidente de Marvel Studios.

Tras esa declaración, las especulaciones sobre las nuevas caras que se verían en Avengers 5 empezaron a circular.

Hoy día, la mayoría de los fanáticos cree que se trata de personajes de las películas y series de la Fase 4 que ya se han ido estrenado, como Loki y Wandavision, y otras que están por estrenarse, como Thor: Love and Thunder y Spider-Man: No Way Home.

¿Cuál es la fecha de estreno de Avengers 5?

Han pasado ya dos años desde que se celebró la D23 y desde entonces hemos podido ver el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, los estrenos de Black Widow, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y las series de Disney+, pero hasta el momento no hay comunicado oficial ni fecha de estreno para Avengers 5.

“Queremos dejar una cantidad de tiempo razonable desde Endgame para comenzar una nueva saga. Pero una nueva saga ya está en marcha y ya ha comenzado”, entre lo poco que Kevin Feige reveló de la Fase 5 del UCM.

Con esta declaración se reafirma que existirá una quinta película y, además, nos confirma el inicio de su planeación o incluso producción. Así que dinos, ¿qué nuevas caras te gustaría ver en la próxima entrega?

