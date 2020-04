¿Keanu Reeves y Emma Watson juntos en una película de Marvel?

Se ha revelado nueva información que indica que Keanu Reeves y Emma Watson están a punto de firmar para la misma película. Ambos actores interpretarían papeles clave dentro de una de las cintas más esperadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿Qué personajes interpretarían Keanu Reeves y Emma Watson en Marvel?

Marvel Studios lleva bastante tiempo tratando de convencer a Keanu Reeves para que se integre al UCM, ahora de acuerdo al sitio We Got This Covered, parece que está por hacerse realidad. Según la información, Reeves ha estado en distintas juntas creativas de Marvel Studios y se encuentra muy cerca de ponerse en la piel de uno de los antihéroes más fuertes; nos referimos a Johnny Blaze, el alter ego de Ghost Rider. Así que ya puedes comenzar a imaginártelo montado en una motocicleta de fuego.

Y es que los papeles de acción son definitivamente ideales para Reeves, tan solo recordemos sus mejores escenas en Matrix, Matrix revoluciones, Matrix recargado y John Wick.

Por su parte, Emma Watson, según datos de ComicBook, volverá a la magia; ya que la legendaria intérprete de Hermione Granger en películas como Harry Potter y la piedra filosofal, ahora estaría negociando su participación en la secuela Doctor Strange: In The Multiverse of Madness. Esto en el papel de la poderosa hechicera Clea, el complicado amor de Stephen Strange.

Es precisamente en esta cinta de la Fase 4 de Marvel, en que Watson y Keanu Reeves se reunirían; ya que existen datos que afirman que en el guion de Doctor Strange 2 se describe una aparición de Ghost Rider, aunque se trataría de un breve cameo que daría pie a que más adelante tenga su proyecto en solitario.

¿Crees que veremos a Keanu Reeves y a Emma Watson en la misma escena? Tendremos que esperar un poco para saber la respuesta, ya que la fecha de estreno de Doctor Strange: In The Multiverse of Madness será el 7 de mayo de 2021; en lo que eso llega puedes disfrutar de su historia en Doctor Strange: Hechicero supremo.

