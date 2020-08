¡Paren todo! Keanu Reeves y Ryan Reynolds protagonizarán una nueva película de Marvel

A pesar de que la situación actual del mundo ha obligado a las grandes casas productoras a parar sus proyectos y producciones, esto no ha evitado que las grandes mentes maestras de Disney y Marvel Studios continúen construyendo las siguientes fases del Universo Cinematográfico de Marvel, en las cuales ya han contemplado la participación de Ryan Reynolds y Keanu Reeves.

Gracias a la adquisición de FOX por parte de Disney, bien se sabe que personajes como X-Men, Los 4 Fantásticos y Deadpool ahora formarán parte del UCM; siendo Deadpool el único que conservará a su actor original, Ryan Reynolds.

Es así como We Got This Covered, el portal de noticias de películas de superhéroes, ha informado que Marvel planea incluir a Keanu Reeves en una nueva película como Ghost Rider, el famoso motociclista fantasma. Su participación sería al lado de Ryan Reynolds como Deadpool para unir fuerzas y complacer a todos los fanáticos del UCM.

Sin embargo, existe un inconveniente, y es que Marvel Studios no es el único que quiere a Keanu Reeves entre sus próximas producciones, sino también Warner Bros, quien le ha propuesto a Reeves volver como John Constantine en una secuela de una de las películas más exitosas en la carrera del canadiense.

Por otro lado, también hay que considerar la apretada agenda de Keanu Reeves, quien tiene en puerta la filmación de Matrix 4 y John Wick 4; otros de sus más grandes éxitos en el cine. Así que, tanto Marvel como Warner Bros, tendrán que luchar por la participación de Reeves en sus distintos proyectos.

Mientras tanto, Deadpool 3 ya ha sido confirmada por Marvel Studios y Ryan Reynolds. Sin embargo, no hay detalles revelados, así como la integración de Ghost Rider en el UCM. Pero si de algo estamos seguros es de que Reynolds será el primero en dar noticias como ya es costumbre en sus redes sociales.

¿Te gusta la idea de Keanu Reeves como Ghost Rider al lado de Ryan Reynolds?

