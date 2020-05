¿Keanu Reeves y Hayden Christensen juntos en Star Wars?

Si bien el Episodio IX: El ascenso de Skywalker concluye la saga de Star Wars, todavía hay algunos espacios en blanco cruciales en la narración que las historias futuras podrían explicar, ya que LucasFilm no ha abandonado la idea de realizar una película más, además de los planes de una nueva serie. Es aquí en donde ahora se han revelado dos de los actores que participarían en las próximas producciones: Keanu Reeves y Hayden Christensen.

Si tú eres fan de la saga, desde Star Wars: Una nueva esperanza (1977), Star Wars: El imperio contraataca (1980), Star Wars: El retorno del Jedi (1983), Star Wars: Los últimos Jedi (2017) hasta Star Wars: El Ascenso de Skywalker, recuerda que todas están disponibles en Claro video, para que armes un súper maratón, porque así #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

También puedes leer: Este podría ser el espectacular elenco de Hércules live-action

Keanu Reeves en Star Wars

De acuerdo con We Got This Covered, la historia elegida para la próxima película sería una de las favoritas de los fans: Knights of the Old Republic.

Se ha mencionado que Darth Revan será el villano principal, y para ese papel los ejecutivos ya han pensado en el famoso actor Keanu Reeves.

En The Rise of Skywalker el nombre de Darth Revan es mencionado como uno de los escuadrones del ejército de Darth Sidious pero no se mostró cómo luce el villano, así que la única referencia que tenemos es la del videojuego.

Y es que los papeles de acción son definitivamente ideales para Reeves; tan solo recordemos sus mejores escenas en Matrix, Matrix revoluciones, Matrix recargado y John Wick.

Hayden Christensen será de nuevo Anakin

Otro fuerte rumor que ha surgido es el regreso de Hayden Christensen en una nueva producción de Star Wars. El actor interpretó a Anakin Skywalker antes de que se uniera al lado oscuro y se convirtiera en Darth Vader en Star Wars. Episodio III: La venganza de los Sith.

Hayden Christensen al parecer ya está en conversaciones de volver como Anakin en la serie de Obi-Wan Kenobi. Sin embargo, no se ha especificado si regresará ya como el villano Darth Vader o con flashbacks de jedi.

También puedes leer: Star Wars: 14 escenas épicas de la saga que puedes ver ahora mismo

Esto significaría que Keanu Reeves y Hayden Christensen no estarían en la misma producción. A pesar de que a muchos fans les gustaría verlos juntos, uno está pensado para una película y el otro para una serie. Sin embargo, la posible participación de ambos en el universo de Star Wars sigue siendo fantástica, especialmente al saber que podrían interpretar a dos de los villanos más poderosos.

¿Te gusta la idea?

Ahora ve: