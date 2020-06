Keanu Reeves regresa a la comedia: lo que tienes que saber de «Bill & Ted Face The Music»

Te decimos cuándo se estrena Bill & Ted Face The Music con Keanu Reeves y Alex Winter, aquí puedes conocer todos los detalles del proyecto.

Bill & Ted Face The Music es la nueva entrega en la saga de las aventuras de Bill y Ted que comenzaron a finales de los años ochenta. En esta ocasión podremos ver a los actores Alex Winter y Keanu Reeves en Bill & Ted Face The Music, el nombre de este tercer volumen; una secuela que después de tantos años de historia, se estrenará. Lo mejor de todo es que ya podemos ver el tráiler.



La saga de aventuras

En 1989 se estrenó la primera película de Las alucinantes aventuras de Bill y Ted (Bill and Ted´s Excellent Adventure en inglés), una comedia que protagonizaron Winter y Reeves. Su éxito fue tal, que sus creadores, Chris Matheson y Ed Solomon, decidieron trabajar en una secuela para ser estrenada en 1991, dos años después: El alucinante viaje de Bill y Ted (Bill & Ted’s Bogus Journey en inglés).

En la primera película, Bill y Ted son dos adolescentes que aman el rock y que viajan en el tiempo con el fin de reunir una colección de personajes históricos para su presentación escolar de historia.

Bill & Ted Face The Music

No se sabe a ciencia cierta cuándo podremos ver ‘Bill and Ted Face the Music’ en la pantalla grande, pues todos los proyectos han tenido que hacer ajustes debido a la pandemia, pero el proyecto ya es más que seguro. Su fecha estipulada de estreno es el 21 de agosto en Estados Unidos; mientras que Warner Bros y Metro-Goldwyn-Mayer realizarán estrenos internacionales.​

El guión de Bill & Ted Face The Music se presentó a principios de 2010, pero los creadores tuvieron dificultad para encontrar un distribuidor que respaldara la producción. En 2018 lograron un acuerdo de distribución comenzando los trabajos de preproducción, y con su tráiler ya revelado podemos confirmar que el equipo del proyecto trabaja en el rodaje y la producción. Muy pronto podremos ver el resultado final.

Esta comedia de ciencia ficción es dirigida por Dean Parisot y el guion fue desarrollado por Matheson y Solomon, por lo que podemos estar seguros que no dejarán de sorprendernos.

«No podríamos estar más emocionados por tener a toda la banda junta de nuevo. Chris y Ed han escrito un guion genial y con Dean en la dirección tenemos el equipo soñado», confirman Reeves y Winter con mucho entusiasmo.

Una pequeña sinopsis (y sin spoiler)

Hace ya un tiempo, el dúo dejó atrás su adolescencia, Bill S. Preston (Winter) y Ted ‘Theodore’ Logan (Reeves) viajaron a través del tiempo y ahora son personas adultas con responsabilidades y familias, sin embargo aún desean seguir su camino dentro del rock n’ roll y sobre todo, cumplir una gran misión.

Han escrito miles de canciones pero aún tienen que escribir una muy buena: ¡la mejor canción jamás escrita! Un mensajero del futuro les dice que solamente con una canción podrán salvar la vida tal y como la conocemos; así es como Bill y Ted inician una nueva aventura viajando en el tiempo para encontrar cómo devolverle al universo la normalidad y la armonía con esta fabulosa canción.

Con la ayuda de sus hijas –cuyos papeles serán interpretados por Samara Weaving y Brigette Lundy-Paine–, un nuevo grupo de personajes y leyendas musicales, Ted y Bill encontrarán mucho más que esa mágica canción que salve el orden mundial.

En esta tercera entrega se contará de nueva cuenta con las actuaciones de William Sadler, Hal London Jr. y Amy Stoch, así como con la participación de Jillian Bell, Erinn Hayes, Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Kid Cudi, Beck Bennet, Holland Taylor y Jayma Mays, entre muchos otros.



El tráiler que tanto esperamos

De acuerdo con una entrevista previa con Alex Winter en San Diego Comic-Con International, es probable que la película contenga un cameo de Eddie Van Halen, así como la aparición de Sócrates y Billy the Kid, quienes formaron parte de la primera entrega.



Keanu Reeves

Keanu Reeves es un actor y músico canadiense que se ha ganado un gran lugar en el corazón de sus fanáticos. Entre su repertorio se encuentran, además de las comedias de Bill y Ted, Punto de Quiebre, Máxima Velocidad, El Abogado del Diablo, Constantine, la serie de ciencia ficción y acción The Matrix (Matrix, Matrix Revoluciones y Matrix Recargado). También ha participado en películas dramáticas como Amistades Peligrosas, El día que la Tierra se detuvo o en la película de terror y romance Drácula.

