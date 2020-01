Joker está rompiendo récords en la historia de las películas de cómics

Joker se posicionó como una de las favoritas de los Globos de Oro, desde que se anunciaron sus nominaciones. En la ceremonia de los galardones, logró dos triunfos, incluyendo la categoría de Mejor Actor de Drama; iniciando así un camino lleno de expectativa rumbo a los Premios Oscar. Pero, ¿por qué Joker está cambiado la historia de las películas inspiradas en cómics? Aquí te explicamos las razones.

El éxito alcanzado de Joker

Joker ganó en los Globos de Oro las categorías de Mejor Actor y Mejor Score Original. Ninguna película basada en un cómic había ganado antes dos premios en una misma noche.

De esta forma, Joker se acaba de coronar como la película inspirada en cómics que más galardones ha recibido por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

El récord anterior lo ostentaba Batman: El caballero de la noche (The Dark Knight) gracias al premio a Mejor Actor de Reparto que recibió Heath Ledger.

Joker ha sido reconocida desde el primer momento, tan sólo en su premiere en el Festival de Venecia, recibió ocho minutos de ovación tras su proyección y se llevó el codiciado León de Oro.

La cinta de Joker se ha convertido en la joya de Warner Bros., ya que es el primer filme para mayores de 18 años en superar los mil millones de dólares en taquilla.

Las fortalezas del Joker rumbo al Oscar

El Globo de Oro a Mejor Actor ha confirmado que la mayor fortaleza del Joker, y su mejor posibilidad para ganar un Oscar, es Joaquín Phoenix, cuya espectacular interpretación como Arthur Fleck ha sido universalmente bien recibida por la crítica.

Phoenix no es nada nuevo en el tema, ya que ha sido nominado tres veces por la Academia a lo largo de su carrera: en 2001 como Mejor Actor de reparto por Gladiador, en 2006 por Mejor Actor por Johnny & June: Pasión y locura (Walk the Line) y, en la misma categoría, en 2013 por The Master: Todo hombre necesita un guía.

Los premios que se vienen

Joker también ha recibido siete nominaciones para los Critics Choice Awards que se realizarán el 12 de enero del 2020, en categorías como Mejor Actor, película, guion, maquillaje, cinematografía, compositor y diseño de producción.

Con estos galardones y nominaciones, la cinta de Todd Phillips se encamina a la entrega de los Premios Oscar con una expectativa de ganar mínimo un galardón.

Mantente muy pendiente, ya que los nominados para la próxima edición de los Premios de la Academia se conocerán el lunes 13 de enero.

