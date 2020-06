Johnny Depp es considerado uno de los actores más multifacéticos de Hollywood, ahora se ha revelado que está interesado en interpretar en una película a un personaje muy popular en México, nos referimos a Mario Moreno «Cantinflas«. ¿Te lo imaginas?

Johnny Depp admira a «Cantinflas»

En entrevista televisiva, el nieto de «Cantinflas», Mario Moreno del Moral, relató que conoció a Johnny Depp en 2011, cuando estaba haciendo dos documentales a personajes españoles, uno de ellos muy amigo del actor estadounidense, y cuando el protagonista de Piratas del Caribe se enteró que él era su nieto se acercó a presentarse y comentarle la admiración que sentía por el comediante.

“’Mucho gusto, soy Johnny’, y yo ‘Igualmente, soy Mario’, le respondí. Entonces me dijo ‘te llamas igual que tu abuelo’. Para mí fue sorpresivo, pues no sólo sabía quién es Cantinflas, sino que sabe que se llama Mario Moreno. Estuvimos platicando, me contó cómo es que conoce la figura de Cantinflas, que siempre que tiene tiempo para relajarse le gustan las playas mexicanas. Que cada que venía a México y prendía la tele, veía a este personaje en diferentes películas; y que aunque no habla español, como actor sabe cómo los sentimientos traspasan las pantallas y la risa es algo superpotente; y él se divertía viendo sus películas”, contó del Moral.

“Me contó de cuando mi abuelo ganó el Globo de Oro por La vuelta al mundo en 80 días, y se lo ganó a Marlon Brando, cuando se presentó en los Óscar; cosas que yo sabía pero nunca me imaginé escucharlo de él”, platicó emocionado.

Platicaron la posibilidad de hacer la cinta con Olga Segura, actriz y productora mexicana que es muy amiga de Johnny Depp.

“Entonces él dice ‘cómo se haría, en español o inglés. Si la hacen algún día en inglés, cuentan ustedes con un actor’”, dijo el interprete de Jack Sparrow.

De esta forma Johnny Depp demostró su gran interés por llevar a la pantalla grande la historia del comediante conocido como el «Mimo de México». Aunque aún no se concreta nada.

¿Te gustaría ver al actor interpretando al legendario comediante mexicano?