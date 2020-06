¿Adiós Henry Cavill? John Boyega sería el nuevo Superman

El DC Universe ha tenido sus altas y bajas durante los últimos años. Algunas de sus películas han sido un rotundo éxito como Wonder Woman y Aquaman; mientras que otras no del todo como Suicide Squad y Justice League. Sin embargo, en algo que sí ha acertado Warner Bros ha sido en su elección de reparto para los superhéroes. Prueba de ello, Henry Cavill como Superman.

A pesar de que sus películas no hayan sido las más exitosas, lo cierto es que Superman le dio la oportunidad a Henry Cavill de ser conocido mundialmente y conseguir otros buenos papeles en películas y series. La mala noticia es que parece ser que la era de Henry como el Hombre de Acero ha terminado y Warner Bros ya está en busca de su reemplazo.

Esta información fue compartida por el portal de noticias We Got This Covered, quienes aseguran que la producción ya está trabajando e ideando una nueva película de Superman; una propuesta totalmente nueva y fuera del DC Universe. Pero, ¿quién será el nuevo Clark Kent?

Se dice que existen tres posibles opciones para darle nuevamente vida al personaje; una de ellas es el regreso de Henry Cavill. La segunda es Michael B. Jordan tomando el papel y la tercera y más segura, es que el actor John Boyega se convierta en el nuevo Superman. Esto último es algo que el director J.J. Abrams ha sugerido en persona.

¿Quién es John Boyega, el posible nuevo Superman?

Seguramente recordarás a John Boyega como Finn o FN2187 en Star Wars; quien de ser un stormtrooper se volvió parte de la rebelión y mejor amigo de Rey y Poe Dameron. Es aquí en donde el actor británico-nigeriano trabajó con J.J. Abrams en Star Wars: El ascenso de Skywalker, la cual ya está disponible en Claro video para compra o renta, y la puedas disfrutar siendo parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Además, en las últimas semanas, Boyega se ha convertido en una figura admirable gracias a sus muestras de apoyo al Black Lives Matter en todo el mundo; en donde compartió uno de los discursos más conmovedores en apoyo a las vidas y familias de las personas afrodescendientes.

Esto último le ha dado mayor ventaja para conseguir el papel de Superman, quien al igual que él, siempre busca la justicia en el mundo. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sido confirmado.

De ser así, J.J. Abrams sería el director de esta nueva adaptación de Superman, la cual se cree será totalmente externa a todo lo que se conoce. Parecido a The Batman con Matt Reeves y Robert Pattinson, en donde comenzará desde cero una nueva historia del superhéroe.

Queda esperar a que más detalles sean revelados, pero dinos, ¿te gustaría ver a John Boyega como el nuevo Superman?

