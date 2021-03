Jim Carrey sería el nuevo villano de Deadpool 3 con Ryan Reynolds

Con la adquisición de Fox por parte de Disney, la próxima película de Deadpool se ha convertido en una de las más esperadas ya que se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel con el resto de los superhéroes. Por ahora son pocos los detalles que se saben al respecto, pero se dice que Jim Carrey podría ser el nuevo villano en Deadpool 3.

Gracias a información compartida por por el medio We Got This Covered, es como se sabe que Jim Carrey podría estar en negociaciones con Marvel para un nuevo papel. Se dice que los posibles villanos que podría interpretar son Slapstick o Hit Monkey; el primero es un doble de Deadpool, mientras que el segundo es un mono humanoide que sabe artes marciales.

El humor de Jim Carrey y Ryan Reynolds en una misma película

Aunque en entrevistas pasadas Jim Carrey ha dado a conocer que quiere mantenerse alejado por un tiempo de Hollywood; lo cierto es que la idea de que forme parte de Deadpool 3 es algo que ha despertado el interés de los fans, especialmente al saber que estará a lado de Ryan Reynolds, quien junto a Jim podrían lograr una gran película de acción y comedia.

Una de las razones por las que Marvel se interesó en Jim Carrey como futuro villano fue gracias a su reciente interpretación del Dr. Robotnik en Sonic: La película, la cual puedes disfrutar en compra con cargo a tu factura Telcel a través de Claro video en compañía de toda tu familia y de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura. En esta película Jim demostró ser bueno en papeles antagónicos y que aún tiene el don de ganarse al público.

¿Qué podemos esperar de Deadpool 3?

Además del regreso de Ryan Reynolds como Deadpool y la posible integración de Jim Carrey; se ha confirmado que Deadpool 3 mantendrá su clasificación R, con escenas llenas de acción y comedia para adultos. El guion ya se está trabajando a cargo de las hermanas Lizzie Molyneux-Loeglin y Wendy Molyneux, con Kevin Feige como productor.

Se espera que algún otro personaje del mundo Marvel forme parte de la película, considerando que Deadpool ya pertenece al UCM y que ésta pueda estrenarse en cines a finales del 2022.

