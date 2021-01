Jennifer Lawrence volverá como Mystique en la secuela de Doctor Strange

A pesar de que ha pasado más de un año sin que una película de Marvel pueda ser estrenada debido a la situación actual del mundo; nada ha detenido a los productores y directores de seguir creando ideas y proyectos futuros para los superhéroes. Uno de ellos es Kevin Feige, reconocido productor de Marvel, quien está dispuesto a traer de vuelta a Jennifer Lawrence como Mystique.

Cada vez hay más probabilidades de introducir a los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel; claro que no todos ellos, pero sí rescatar a uno que otro personaje que el público adora de las anteriores películas de mutantes. Jennifer Lawrence como Mystique es una gran candidata y de la cual Kevin Feige está muy interesado.

Jennifer Lawrence como Mystique en Doctor Strange into the Multiverse of Madness

Los rumores apuntan a que la actriz regresaría en su papel como Mystique, también conocida como Raven, a través de la secuela de Doctor Strange, la cual lleva por nombre Doctor Strange into the Multiverse of Madness.

Esto sería posible gracias a los viajes por multiversos que Wanda (Bruja Escarlata) a lado de Doctor Strange vivirán en esta secuela; la cual se pretende sea un thriller, la primera película de suspenso en el UCM.

Por ahora el regreso de Jennifer Lawrence como Mystique es sólo un rumor y tanto la actriz como Kevin Feige no han dado más detalles al respecto. Sin embargo, esto no evita que los fanáticos estén de acuerdo con la propuesta, esperando que se haga realidad.

X-Men muy pronto en el Universo Marvel

Además de Mystique, se dice que Evan Peters como Quicksilver podría ser otro de los mutantes que se integre próximamente al UCM a través de WandaVision; la primera serie original de Marvel a través de Disney+. ¡Contrátalo en tu Plan Max Play de Telcel o agrégalo en tu plan actual! #TodoEnUnMismoLugar.

Este sería el primer paso para ver a los X-Men en el mundo Marvel, así como a Los 4 Fantásticos y Deadpool.

Por ahora no queda más que esperar más detalles revelados y que pronto se reactiven los estrenos de películas; mientras tanto disfrutar de WandaVision a través de Disney+ y esperar próximamente los estrenos de Loki, Falcon and the Winter Soldier y She Hulk. ¿Cuál será tu próxima favorita?

