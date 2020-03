¿Adiós, Jason Momoa? 👋Warner Bros está en busca de un nuevo Aquaman

A pesar de las altas y bajas en Warner Bros y el DC Universe, existen películas que el público ha reconocido que son muy buenas; tanto por el guion, la historia, el elenco o hasta su semejanza con los cómics, una de ellas es Aquaman, protagonizada por Jason Momoa.

Fue a finales del 2018 cuando la película en solitario de Aquaman llegó a todos los cines, después de que el actor debutara en dicho personaje en La Liga de La Justicia y se ganara el cariño del público. Desde entonces, se anunció su película y para el día del estreno, Aquaman logró recaudar más de 1,148 mil millones de dólares en todo el mundo; un éxito rotundo que aseguraba la segunda entrega.

Pero ahora, We Got This Covered, un portal de noticias especializado en películas y superhéroes, ha dado a conocer que Warner Bros podría estar en busca de un nuevo Aquaman. Pero no todo es lo que parece, lo que sucede es que la casa productora está buscando a alguien más joven para tomar el papel de Kaldur, Aqualad, perteneciente a la serie de cómics Young Justice, para sustituir a Arthur Curry (Aquaman) después de tomar su lugar como el rey de los océanos.

Esto quiere decir que tanto DC como Warner Bros han considerado a Jason Momoa para dos películas más, Aquaman 2 y Aquaman 3, para después darle oportunidad a una nueva generación de superhéroes que se irán introduciendo poco a poco en el DC Universe; eso incluiría a Kaldur, el nuevo Aquaman.

Por ahora esta información no ha sido confirmada, pero lo que sí es un hecho es que la secuela viene en camino y será nuevamente James Wan el encargado de dirigirla, con Jason Momoa como protagonista. Si tú quieres revivir una de las más exitosas películas de DC Universe, no olvides que puedes disfrutar de Aquaman y La Liga de la Justicia a través de Claro video porque #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Además del regreso de Arthur Curry, se sabe que Wonder Woman 1984, Suicide Squad, The Batman y Flashpoint son proyectos en los que Warner Bros también está trabajando. Y tú, ¿cuál es la película de superhéroes que esperas más?

