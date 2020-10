Jared Leto volverá una vez más como el Joker en el Snyder Cut

Uno de los proyectos más ambiciosos de Warner Bros es el Snyder Cut, o sea la versión real del director Zack Snyder con respecto a la Liga de la Justicia estrenada en 2017; en donde se mostrarán escenas eliminadas y la idea original que se tenía en un principio. Pues bien, el rodaje de las escenas adicionales ya ha comenzado, con la noticia de que Jared Leto volverá una vez más como el Joker.

Por ahora no hay nada confirmado por parte de Warner Bros, pero muchos medios cercanos han asegurado que efectivamente Jared Leto volverá una vez más como el Joker. Y no sólo eso, Jared Leto no es el único, ya que Amber Heard en el papel de Mera, Ray Fisher como Cyborg y Ben Affleck como Batman se han unido a los reshoots de la película.

La única participación de Jared Leto como Joker en el DC Universe fue en Escuadrón Suicida estrenada en 2016. Aquí compartió pantalla a lado de Margot Robbie (Harley Quinn), Will Smith (Deadshot), Viola Davis (Amanda Waller), Cara Delevingne (Encantadora), entre muchos más. Sin embargo, ya no fue requerido para más películas como sucedió con Margot Robbie en Aves de Presa o gran parte del elenco en la próxima The Suicide Squad de James Gunn.

Esto último trajo opiniones divididas, sobre la poca oportunidad que se le brindó a Jared Leto para demostrar ser un gran Joker como sucedió con Joaquin Phoenix hace un año. Por suerte las cosas han cambiado y podrá aparecer nuevamente en el Zack Snyder’s Cut Justice League (título oficial de la película, aunque todos lo conocen como Snyder Cut).

Queda esperar que más detalles sean revelados, así como la confirmación de Jared Leto, Ben Afleck, Ray Fisher y Amber Heard en los reshoots del Snyder Cut. Y si te perdiste el primer avance presentado en el DC Fandom, aquí te lo compartimos.

