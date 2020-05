James Cameron reveló las primeras fotos de Avatar 2, ¡y tienes que verlas!

No existe en este mundo fandom más paciente que el de Avatar; quienes han tenido que esperar más de 10 años para ver por fin la secuela de la que por mucho tiempo fue la película más taquillera de la historia. Y ahora, a año y medio del próximo estreno de Avatar 2, James Cameron por fin ha dado pistas de la nueva película.

Fue el mismo director de Avatar 2, James Cameron, quien a través de su cuenta oficial y de la película, mostró algunas fotografías del elenco y del detrás de cámaras de la nueva entrega. Algunas pistas de lo que será el producto final.

“Desde el set de las secuelas de Avatar; el productor Jon Landau, Sigourney Weaver y Joel David Moore visitan el nuevo Site 26 Shak para grabar escenas de las películas”

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films. Follow Jon on Instagram at «JonPLandau» for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV — Avatar (@officialavatar) April 29, 2020

“Desde el set de las secuelas; James Cameron dirige a los actores antes de que se sumerjan bajo el agua para la captura de su actuación. (…) Dato curioso: la capa blanca en la superficie del agua se trata de bolas comprimidas para prevenir que las luces interfieran con la grabación submarina”

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture. Fun fact: That layer of white on the water’s surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

Esto último ha sido suficiente para emocionar a todos los fanáticos de la gran obra maestra de Cameron; ya que en ambos post se habla de las "secuelas" que tendrá Avatar, que como bien sabrás, se planea que sean 5 películas totalmente nuevas, siendo Avatar 2 la próxima en estrenarse en diciembre del 2021.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que se revelan pequeños detalles de Avatar 2, ya que hace unos meses el director compartió los increíbles artes conceptuales de la película; en la cual participará Zoe Saldaña, Sam Worthington, Kate Winslet, Sigourney Weaver y Vin Diesel.

“En la secuela de Avatar, no sólo regresarás a Pandora, explorarás nuevas partes del mundo”

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world. Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

Esta nueva película continuará la historia de los habitantes en Pandora, cuyo origen se estrenó en el año 2009, ocupando el primer lugar como la película más taquillera de la historia; hasta el 2019, cuando Avengers: Endgame le quitó el trono, por lo que Avatar 2 ahora tiene un reto más y es superar el éxito de Marvel.

Se dice que James Cameron está trabajando arduamente para que el tan esperado estreno de la secuela no se vea afectado debido a la pausa que ha tenido Hollywood en cuanto a sus producciones por la cuarentena; así que por ahora, Avatar 2 conserva su misma fecha de estreno. Y tú, ¿estás listo para esta nueva película?

