Hugh Jackman volverá como Wolverine en Doctor Strange 2

Volver a ver a Hugh Jackman con las garras de adamantium de Wolverine es el sueño de muchos fans y tal parece que podría hacerse realidad; Kevin Feige planea traerlo de regreso al Universo Cinematográfico de Marvel.

La primera aparición de Jackman como Wolverine fue en X-Men en el año 2000 y la última vez que dio vida al mutante fue 17 años después en la película Logan. Desde el 2017, el actor declaró que no volvería al papel. ¿Su decisión cambiará?

Desde el 2017, el actor declaró que no volvería al papel. ¿Su decisión cambiará?

Hugh Jackman volvería al UCM

De acuerdo con la periodista e influencer, Grace Randolph (vía Comicbook), Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está decidido a traer de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Hugh Jackman no es el único actor que regresaría de acuerdo a los planes de Feige, ya que también desea contar con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los Spider-Man de Sony. El objetivo de esta decisión sería tener a rostros conocidos en el Multiverso que está a punto de estallar.

A través de su canal en YouTube, Grace Randolph mencionó:

“También escuché que Feige está hablando con Sony sobre hacer realidad tus sueños y hacer que Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelvan para unir a los Spider-Man, al estilo Batman-Flash. También le gustaría traer de vuelta a Hugh Jackman para una última ronda como Wolverine. Ahora, nuevamente, esta es la lista de deseos de Kevin Feige. Veremos qué puede hacer realmente”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará hasta 2022; por lo que Kevin Feige tiene el tiempo suficiente para lograr convencer a Hugh Jackman. ¿Te gustaría volver a verlo de Wolverine?

