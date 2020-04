Mucho se ha especulado sobre quién podría dar vida a Wolverine, después de que Hugh Jackman se retirara del papel; pero ahora todo apunta a que podríamos volver a ver al actor australiano convertirse en el mutante de las garras de adamantium en la próxima cinta de Deadpool.

Después de ello el actor declaró en varias entrevistas que no volvería al papel que por 17 años interpretó en las películas de X-Men. Y aunque muchos fans habían ya perdido la esperanza, ahora parece que todo podría cambiar.

Hugh Jackman será de nuevo un X-Men

De acuerdo al portal We Got This Covered, Hugh Jackman regresaría como Wolverine en Deadpool 3, junto a Ryan Reynolds.

A parecer, Marvel Studios está planeando un cameo de Logan en la secuela de Deadpool, la breve escena mostraría al antihéroe eliminando a todos los X-Men que salieron en la saga pasada. Lo anterior haría que no sólo Jackman regresaría, sino también otros actores como James McAvoy, Halle Berry y James Marsden volverían a interpretar a los famosos mutantes.

Recordemos que el mismo Rob Liefeld, creador de Deadpool, habló anteriormente a Comic Book sobre sus ganas de ver otra vez a Hugh en la pantalla grande:

«No me gusta especular sobre cosas que posiblemente no pueden ser, pero soy lo suficientemente terco como para creer que a medida que pasen los años, a medida que tengamos más distancia, que tal vez en diez años, los veremos juntos. A pesar de que Hugh y Ryan me han dicho que está avanzando, en mi opinión, las mentes cambian. El tiempo pasa, las cosas cambian», declaró en aquella ocasión.

Tendremos que ser pacientes y esperar a que estas negociaciones se confirmen, pero sobre todo saber si Hugh Jackman aceptará. ¿Te gustaría verlo de nuevo como Wolverine?

