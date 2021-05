Hugh Jackman quiere un cameo de Wolverine en ‘Deadpool 3’

¿Wolverine aparecerá en Deadpool 3? Esta es una de las muchas preguntas que los fanáticos de los superhéroes se han hecho una y otra vez, aunque algunos ya habían perdido toda esperanza. Ahora eso ha cambiado, ya que Hugh Jackman le ha propuesto a Ryan Reynolds un cameo en su próxima película y nadie lo puede creer.

Todo sucedió en un reciente viaje de Hugh Jackman a Nueva York, en donde el actor australiano se encontró con un simpático policía, quien le sugirió formar parte de la próxima película de Deadpool como Wolverine. A Jackman esto le pareció divertido y decidió grabar un mensaje para su mejor amigo, Ryan Reynolds.

En el video se observa al policía de Nueva York, llamado John Dobkowski, explicándole a Reynolds que si no incluye a Wolverine en su película, podría recibir una multa.

“Ryan, tienes que meter a este tipo en Deadpool 3, no importa si solo es un cameo de diez minutos. Sería asombroso. Esa película sería genial, grandiosa. Explotaría en taquilla. Tienes que hacerlo o te multaré cuando vengas a Nueva York”, dijo el policía a través del video compartido vía Twitter.

Officer Dobkowski is doling out incredibly smart career advice for @VancityReynolds. Sharing is caring. pic.twitter.com/r4LWBohQEM

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 1, 2021