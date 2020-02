¡No tienes que esperar! How I Met Your Mother está en Claro video

How I Met Your Mother es una serie creada por Creig Thomas y Carter Bays que cuenta la historia de Ted, quien a su vez le narra a sus hijos el largo camino que tuvo que pasar para conocer el amor de su vida. La historia se cuenta a través de 9 increíbles temporadas llenas de amistad, diversión, amor y momentos inolvidables, que tú puedes disfrutar una y otra vez a través de Claro video. A continuación te decimos por qué.

1. Es la historia de una amistad real

“Whatever You Do In This Life,

It’s Not Legendary Unless Your Friends

Are There To See It”

Los productores de la serie, se inspiraron en su propia amistad para escribir los capítulos de How I met your mother. Amores, trabajo, planes: esta serie te hace sentir dentro de una reunión con tus mejores amigos, recordando los buenos tiempos y riendo de las locas aventuras que siempre cometemos.

2. Tú y tus amigos se van a identificar con los personajes

Todos tenemos un amigo al que le va mal en el amor, como a Ted, o quizá seas tú el que se sienta identificado. Seguramente conoces a un amigo conquistador como Barney. O, qué tal esa pareja de amigos que están juntos todo el tiempo, como Marshall y Lily, claro que nunca falta la nueva del grupo a la que acogemos como si la conociéramos desde siempre, tal como Robin.

3. El cast de la serie

Hay grandes actuaciones de los protagonistas, iniciando por Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Alyson Hannigan y Jason Segel (Marshall Eriksen y Lily Aldrin), y la cereza del pastel se encuentra en el carismático Neil Patrick Harris que interpreta, quizás al mejor personaje de la serie: Barney Stinson.

4. La sincronización Lily – Marshall

Son una pareja increíble, hacen muchas cosas juntos y saben exactamente lo que piensa el otro. Muchos hemos soñado con un amor así.

5. Los invitados especiales

En varios capítulos hay famosos artistas, como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Britney Spears, Carrie Underwood y Katy Perry. También las actrices Lucy Hale, Mandy Moore y Katie Holmes, entre otros. Te vas a divertir viendo los personajes que interpretan y la forma en la que se integran a la historia.

6. Gran comedia

Cada capítulo te hará reír, es un humor inigualable que los hace únicos, por ejemplo Robin, que le importa poco lo que otros piensen de ella. Y recordemos el sarcasmo e ironía de Barney Stinson. ¡Todos queremos un amigo así!

7. Siempre estás intrigado

No importa si ya la viste, cada que la veas volverás a estar intrigado de los detalles y las pistas, y muy en el fondo te preguntarás a cada momento: ¿Será esta la novia definitiva?Los productores de la serie supieron jugar muy bien con el argumento, pues desde el primer capítulo todos queríamos saber quién era la madre de los hijos de Ted.

Repasemos, un excelente elenco, romance, comedia, amigos y familia, situaciones peculiares y muy reales. Sí, How I met your mother es la combinación perfecta, para echarte a reír y deshacerte de todo el estrés de la semana. Recuerda que la puedes adquirir por capítulo o las nueve temporadas completas a través de Claro video.

