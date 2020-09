¡Hocus Pocus 2 ya está en camino! ¿Volverán las brujas originales?

En época de Halloween una de las películas más recordadas de los 90 es ‘Hocus Pocus’, titulada ‘Abracadabra’ en Hispanoamérica; todo apunta a que las tres brujas volverán muy pronto para una secuela de la historia. ¿Contará con el reparto original?

‘Hocus Pocus’ se estrenó a mediados de los noventa, mismo año que ‘The Nightmare Before Christmas’ (‘El extraño mundo de Jack’) de Tim Burton; aunque en su momento no fue el gran éxito de Disney, el filme se fue convirtiendo con los años en una auténtica película de culto, por ello el anuncio de la segunda parte tiene emocionados a los fans.

¿Volverán las brujas originales en ‘Hocus Pocus 2’?

La primera parte fue dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Better Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker, esta última es quien ha confirmado que las tres actrices quieren volver:

“Creo que es algo que Bette, Kathy y yo estaríamos dispuestas a hacer. Desde hace años la gente ha estado hablando de ello como si se estuviese desarrollando el proyecto, pero nosotras no teníamos ni idea. Ahora, todas hemos afirmado públicamente y ante las personas adecuadas que sería una idea muy muy divertida».

Los productores de Disney anunciaron que la idea principal es que las tres vuelvan para una nueva revancha y producir así la secuela. Y respecto al resto del reparto original se ha revelado que los actores del film clásico no volverán a protagonizar este proyecto; pero se espera que estén conectados de alguna forma.

Los planes han sido confirmados por el guionista Mick Garris, que formó parte de la historia original:

“Realmente creo que la razón principal por la que la película funcionó fueron las hermanas Sanderson, esas actrices en esos papeles, esas actuaciones, que creo que es la clave para la larga vida de esa película. Me encantaría verlas regresar. Creo que ese es el plan, pero no lo sé. He oído que eso es lo que está sucediendo”. Declaró a Comicbook.com aunque mencionó por ahora no estar involucrado en el proyecto.

‘Hocus Pocus 2’ ya tiene director

Esta vez el guión estará a cargo de la escritora Jen D’Angelo bajo la dirección del cineasta Adam Shankman. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno ni quienes serán los nuevos actores; así que estaremos muy pendientes de las novedades que surjan.

¿Estás listo para volver a ver a Sarah Jessica Parker cantar «¡Amuck! ¡Amuck! ¡Amuck!»?

