Hilary Duff protagonizará el spin-off de ‘How I Met Your Mother’

La serie con Hilary Duff se llamará How I Met Your Father, por lo que esta vez será una mamá quien le cuente a su hijo cómo conoció a su papá.

Los fans de How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre) llevan tiempo esperando una nueva producción, por lo que el desarrollo de una serie derivada ha causado gran expectativa. Poco a poco se han ido revelando más detalles de este nuevo proyecto y esta vez se dio a conocer que Hilary Duff será la protagonista.

¿La nueva serie será similar a How I Met Your Mother?

How I Met Your Mother fue la historia de Ted Mosby, quien le narra a sus hijos el largo camino que tuvo que pasar para conocer al amor de su vida. Tú puedes revivir las 9 temporadas de la serie una y otra vez, ya que está disponible para compra a través de Claro video, porque aún #TienesMuchoQueVer.



También puedes leer: Wolverine tendría su propia serie antológica de Marvel en Disney+

De acuerdo a Deadline, la nueva serie será un spin-off y se llamará How I Met Your Father (Cómo conocí a tu padre) y será la historia de Sophie, interpretada por Hilary Duff, una madre que le cuenta a su hijo el cómo conoció a su padre. Todo con un estilo similar al de las anécdotas de Ted.

“La historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, anticipa la descripción de la serie.

La nueva serie ha sido creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Los productores son Carter Bays y Craig Thomas, las mentes detrás de How I Met Your Mother.

Aún no se confirma si la historia de How I Met Your Father estará relacionada con la serie original, pero se espera que tenga un aspecto similar.

¿Qué otro actor crees que se una al elenco?

También puedes leer: Emilia Clarke se integra a Marvel en la serie ‘Invasión Secreta’

Ahora ve: